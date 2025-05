"Świątek nas zaskoczyła". Te obrazki obiegły cały świat

Iga Świątek wykonała już dwa z siedmiu kroków w kierunku obrony tytułu w wielkoszlemowym Roland Garros. Polka wygrała 6:3, 6:3 ze Słowaczką Rebekką Sramkovą, a potem wyeliminowała Brytyjkę Emmę Raducanu, pokonując ją 6:1, 6:2. Rywalką Świątek w trzeciej rundzie Roland Garros będzie Rumunka Jaqueline Cristian, z którą do tej pory ani razu nie grała. - Niezależnie od tego, co się działo po drugiej stronie siatki, po prostu robiłam swoją robotę i byłam skoncentrowana - mówiła Świątek po meczu z Raducanu.

Tak Świątek trenuje przed meczem. "Surrealistyczna rutyna"

Oficjalny profil Roland Garros na portalu X opublikował nagranie ze Świątek, na którym widać jedno z ćwiczeń przedmeczowych Igi. Polka leży na plecach i obserwuje, w którą stronę rusza się piłka zawieszona na sznurku. Cały film można zobaczyć poniżej.

"To surrealistyczna rutyna przedmeczowa Świątek, prawdopodobnie w celu poprawy swojego refleksu. Świątek nas zaskoczyła. Powszechnie wiadomo, że większość tenisistów wykonuje różne czynności, by jak najlepiej przygotować się do gry. Niektórzy wykonują specjalne ćwiczenia rozciągające, inni testy refleksu" - pisze serwis puntodebreak.com.

"Pokonałaś Ostapenko sześć razy na sześć, pokonałaś Ostapenko sześć razy na sześć, pokonałaś Ostapenko sześć razy na sześć..." - ironizuje jeden z internautów. "To także moja codzienna rutyna w pracy" - pisze hiszpański dziennikarz Juan de la Huerga z "Diario de Sevilla". Nagranie z udziałem Świątek zostało już obejrzane ponad 30 tys. razy.

Ochrona pilnowała treningu Świątek. "Część kibiców robiła, co mogła"

W czwartek Świątek trenowała na obiekcie treningowym Jean Bouin, a kibice oglądali jej grę z oddali. Ochrona nie wpuszczała kibiców na teren obiektu, o czym informował Dominik Senkowski ze Sport.pl. "Część kibiców robiła, co mogła, by chociaż przez ogrodzenie śledzić ćwiczenia Świątek. Większość czekała cierpliwie w tłumie, aż Polka skończy trenować, licząc na zdjęcie z ulubienicą albo autograf" - relacjonował nasz dziennikarz.

W miniony piątek Świątek miała okazję trenować z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. - To był dla mnie nowy sprawdzian. Inny rodzaj zagrań, które leciały z drugiej strony siatki. To był świetny trening. Powiedziałem Idze nawet, że to był jeden z najlepszych treningów, jakie miałem w życiu. To szalone, jaki ona prezentuje poziom intensywności w wymianach. To był zaszczyt dzielić z nią kort - opowiadał Tabilo na jednej z konferencji prasowych.

Świątek zagra z Cristian o czwartą rundę wielkoszlemowego Roland Garros od razu po zakończeniu meczu między Włochem Lorenzo Musettim a Argentyńczykiem Mariano Navone. Relacja tekstowa na żywo z meczu Świątek - Cristian w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.