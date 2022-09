Legendarni gracze z Polski znowu razem. Ciekawy turniej duetów

Całe wydarzenie ma miejsce w ramach ogólnopolskiej akcji Szkoła Pełna Talentów, organizowanej przez znaną sieć dyskontów spożywczych.

Virtusi znowu razem

2 października szesnastu graczy i influencerów, w tym reprezentanci legendarnego polskiego Virtus.pro, zagrają w turnieju Talenciaki Wingman Cup. Turniejowi będzie towarzyszyła zbiórka charytatywna, z której zebrane środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego oraz sportowego dla polskich szkół.

W ramach projektu Szkoły Pełne Talentów zorganizowany zostanie również turniej on-line w CS:GO o nazwie "Talenciaki Wingman Cup", w którym wezmą udział profesjonalni gracze oraz gwiazdy środowiska gamingowego. Zdecydowanie najgorętszymi nazwiskami są członkowie legendarnego Virtus.pro, które w latach 2014-2018 było jednym z najpopularniejszych zespołów CS:GO w Polsce i na świecie. Pełna lista uczestników, podzielonych na turniejowe duety, wygląda następująco:

Duet 1: Pasha & Izak

Duet 2: Neo & Luq

Duet 3: Snax & Pago

Duet 4: Leh & Miniuwa

Duet 5: Byali & MICHU

Duet 6: Kubik & Pasia

Duet 7: Pevor & Saju

Duet 8: Rojo & Fusialka

Talenciaki Wingman Cup odbędzie się 2 października o godzinie 19:00. Zespoły podzielone zostaną na dwie grupy, a najlepsze cztery awansują do fazy pucharowej. Mecze w fazie grupowej będą rozgrywane do jednej wygranej. Główna faza odbędzie się w formacie do dwóch wygranych map, w formie podwójnej eliminacji. Wielki finał turnieju rozegrany zostanie do 3 wygranych map, gdzie drużyna z górnej drabinki rozpocznie mecz z przewagą jednej mapy. Rozgrywki będą transmitowane na kanałach uczestników, a w trakcie transmisji zawodnicy razem ze swoimi fanami będą zbierać fundusze na wsparcie polskich szkół. Zebrane środki zostaną przekazane Fundacji Rosa na zakup sprzętu komputerowego i sportowego do szkół, który pomoże w rozwoju pasji i talentów polskim uczniom.

Organizatorzy zawodów stworzyli od zera nową mapę i przystosowali ją do rywalizacji duetów. Jest to puszczenie oczka w stronę starszych fanów serii Counter-Strike, którzy powinni pamiętać tę mapę z czasów swoich szkolnych eskapad. Więcej informacji o turnieju i gamingowej odsłonie kampanii "Szkoły Pełne Talentów" można znaleźć na stronie https://gamingowetalenty.pl.