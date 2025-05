Lewandowski i Szczęsny na celowniku zarządu Barcelony. Kluczowe decyzje

FC Barcelona rozegrała bardzo udany sezon, zakończony zdobyciem potrójnej korony (mistrzostwo kraju, Puchar Króla, Superpuchar Hiszpanii). To oznacza też nadchodzący czas podsumowań i przygotowań do kolejnych rozgrywek, aby utrzymać konkurencyjność.

FC Barcelona na tapecie. Przyglądają się sytuacji Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego

Sytuację Katalończyków przeanalizował "The Athletic". Tam wspomniano o "dwóch ważnych kwestiach, którymi musi zająć się zarząd, planując przyszły sezon". I tak się składa, że dotyczą one Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego.

Pierwszą z nich jest sprowadzenie środkowego napastnika, który "mógłby dać odpocząć Lewandowskiemu, kończącemu 37 lat w sierpniu, a ostatecznie zostać podstawowym zawodnikiem" na tej pozycji.

Jeśli chodzi o drugą, to pewne deficyty obnażył przegrany półfinał Ligi Mistrzów z Interem Mediolan. "Klub rozumie, że potrzebuje bramkarza, który może decydować o wynikach meczów", tak jak po stronie mistrzów Włoch zrobił to Yann Sommer.

Wojciech Szczęsny nie spełnił oczekiwań w FC Barcelonie? "Brakowało"

I tu pojawia się Szczęsny. "Przewyższył oczekiwania jako awaryjny transfer po kontuzji Marca-Andre ter Stegena, a jego doświadczenie było kluczowe w pewnych momentach sezonu, takich jak pierwszy mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów z Benficą" - przypomniano. Jednocześnie uznając, iż "drużynie brakowało bramkarza, który potrafiłby bronić tak, aby zdobyć punkty lub miejsce w finale".

Powrót ter Stegena jeszcze zmienia sytuację, przez co "kilka kwestii w bramce będzie musiało zostać rozwiązanych". Niemal pewne jest odejście Inakiego Peni, któremu "wysłano bardzo jasny komunikat", ściągając Polaka z emerytury. A Hiszpan sam się pogrążył, dając Hansiemu Flickowi pretekst do odesłania się na ławkę rezerwowych, gdzie pozostał do końca sezonu. Natomiast Polak musi zdecydować ws. przedłużenia kontraktu.

Wszystkie te sprawy staną się priorytetowe już po tym, jak FC Barcelona zakończy sezon. Przed nią jeszcze ligowa potyczka z Atheltikiem Bilbao, zaplanowana na niedzielę 25 maja.