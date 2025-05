Ważą się losy Goncalo Feio w Legii. Padła data ostatecznej decyzji

Goncalo Feio nadal nie może być pewny, czy pozostanie na stanowisku trenera Legii Warszawa na kolejny sezon. Jego kontrakt obowiązuje do końca czerwca tego roku i nadal nie zapadła decyzja, czy zostanie przedłużony. Wkrótce wszystko ma się jednak wyjaśnić.

Co dalej z Goncalo Feio? Najbliższe dni zdecydują

Takie informacje przekazał w "Programie piłkarskim" na kanale Meczyki dziennikarz Tomasz Włodarczyk. - Ta decyzja jest już bardzo blisko. Według mojej wiedzy do czwartku (22 maja - przyp. red.) będzie już decyzja ws. Goncalo Feio - ogłosił. Przypomniał także, że w ostatni piątek doszło do spotkania Portugalczyka z Michałem Żewłakowem (dyrektorem sportowym) i Fredim Bobiciem (dyrektorem operacyjnym), o czym mówił sam szkoleniowiec podczas konferencji prasowej. - Mieliśmy bardzo dobre rozmowy w tym tygodniu, teraz na dniach mamy kolejne. Rozmowy były według mnie owocne, wnioski zostały wyciągnięte - twierdził Feio zaraz po meczu z Cracovią (1:3).

Czy zatem 35-letni trener może liczyć na nową umowę? - Jeżeli miałbym dzisiaj mówić, czy Goncalo Feio zostanie, czy też nie, jaki jest feeling wokół Łazienkowskiej, to moim zdaniem Feio zostanie. Takie mam przekonanie. Może się pomylę, to nie jest twarda informacja, natomiast na szali jest za dużo zagrożeń - twierdził Włodarczyk.

Ważą się losy Goncalo Feio w Legii. Włodarczyk zwrócił uwagę na jedno

Dziennikarz zwrócił uwagę na to, że już 10 lipca Legia Warszawa rozpocznie eliminacje do Ligi Europy. W tej sytuacji już teraz powinna mieć na oku kandydata na nowego szkoleniowca. O takim jednak na razie nie słychać.

Za pozostaniem Goncalo Feio przemawiają przede wszystkim zwycięstwo w Pucharze Polski oraz dobre występy Legii w europejskich pucharach. W Lidze Konferencji stołeczny zespół dotarł aż do ćwierćfinału, gdzie wyeliminowała go dopiero Chelsea. Problemem jest jednak koszmarna postawa w Ekstraklasie. W obecnym sezonie Legia przegrała aż 10 spotkań, a średnio zdobywała 1,61 punktu na mecz. Już teraz wiadomo, że bez względu na wyniki ostatniej kolejki zakończy go na piątym miejscu w tabeli.