Cracovia była na jesień jedną z najlepszych drużyn w ekstraklasie. Nie dość, że wygrała choćby z mistrzem Polski Jagiellonią Białystok, to grała naprawdę efektownie. Imponowała zwłaszcza linia ataku, na czele z Benjaminem Kallmanem, który w tym sezonie zdobył już 18 bramek. Na wiosnę piłkarze Dawida Kroczka wyglądali już zdecydowanie gorzej, co zaprzepaściło ich szanse zarówno na mistrzostwo kraju, jak i europejskie puchary.

Osiągnięcia Cracovii w tym sezonie to duża zasługa Kroczka. Ten objął stanowisko w kwietniu ubiegłego roku, kiedy zastąpił Jacka Zielińskiego. Wiemy jednak już, że niebawem pożegna się z pracą, o czym poinformował klub. "Dziękujemy Trenerowi za profesjonalizm, codzienną pracę i zaangażowanie w rozwój zespołu" - przekazano w oficjalnym komunikacie.

Cracovia rozegrała ostatni mecz przed własną publicznością w niedzielę, kiedy niespodziewanie pokonała Legię Warszawa 3:1. Było to jednocześnie pożegnanie dla Kroczka, który po ostatnim gwizdku arbitra udał się do kibiców. Pochwalić go nie omieszkał Mateusz Borek. - Kroczek ma coś, objawił się jako facet, który ma pomysł, charyzmę. (...) Ten mecz z Legią pokazał, że ten zespół jest w stanie grać dobrze. To zaangażowanie piłkarzy było w dużej mierze dla trenera - wyjaśnił w programie "Moc Futbolu".

I nagle zacytował fragment rozmowy z Kamilem Glikiem, który miał okazję współpracować ostatnio ze szkoleniowcem. - Powiedział, że to naprawdę dobry trener. Nie ma żadnego problemu z twardą, męską dyskusją z zawodnikami doświadczonymi. To nie jest tak, że młody szkoleniowiec gdzieś się schowa i próbuje tylko rządzić młodymi. Facet ma pojęcie - przekazał.

Sporo mówiło się ostatnio, że następcą Kroczka w Cracovii będzie Jan Urban. Dziennikarz Szymon Janczyk ujawnił, że stanowisko prawdopodobnie przejmie jednak Dusan Kerkez, czyli obecny trener bułgarskiego Botewa Płowdiw.

Do zakończenia rozgrywek pozostała już tylko jedna kolejka. Wiemy, że z ekstraklasą żegnają się: Puszcza Niepołomice, Śląsk Wrocław oraz Stal Mielec. Niejasna za to jest kwestia mistrzostwa Polski, o które walczą Lech Poznań i Raków Częstochowa. Cracovia rozegra ostatnie spotkanie na wyjeździe z Zagłębiem Lubin. 34. kolejka odbędzie się w sobotę 24 maja o godz. 17:30.