Grali z Żurawskim i Borucem. W FIFA 23 są wielkim zaskoczeniem

Jest tylko 48 takich piłkarzy w grze, a wśród nich Aiden McGeady - kolega Artura Boruca i Macieja Żurawskiego z czasów gry w Szkocji.

McGeady z pięcioma gwiazdkami w FIFA 23

Aiden McGeady obecnie jest piłkarzem szkockiego Hibernian, do którego trafił z Sunderlandu. Jego rating w grze FIFA 23 wyniesie 67 punktów, a tempo oceniono na 64. To sprawia, że raczej nie znajdziemy go w zbyt wielu składach w trybie FIFA Ultimate Team. Zaskakujący jest jednak fakt, że jego umiejętności techniczne oceniono na pięć gwiazdek.

Dzięki temu znalazł się w bardzo elitarnym gronie, wśród takich gwiazd futbolu jak Ronaldo, Vinicius, Mbappe czy Neymar. Tak będzie się prezentować jego karta w grze:

Aiden McGeady w FIFA 23 fot. EA

Sentymentalnie postanowiliśmy sprawdzić, gdzie karierę kończył Shunsuke Nakamura. Japończyk słynął ze świetnie ułożonej nogi i był etatowym wykonawcą stałych fragmentów gry. Okazało się, że Nakamura kariery jeszcze nie zakończył. 44-letni piłkarz reprezentuje barwy Yokohama FC i w FIFA 22 został oceniony na 63 punkty.

Co prawda większość jego statystyk jest już koloru bordowego (czyli są bardzo niskie), ale kilka wyraźnie podbija jego ocenę. Rzuty wolne oceniono na 90 punktów, podkręcenie piłki na 87, zaś rzuty karne na 80. Na tle słabszych ocen wyróżniają się również statystyki dotyczące rozegrania piłki. Niestety nie poznaliśmy jeszcze oceny Japończyka w FIFA 23.

Tak wyglądają w FIFA 22 karty Shunsuke Nakamury, który doczekał się również karty specjalnej Player Moments:

Shunsuke Nakamura w FIFA 22 fot. EA

