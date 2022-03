Gwiazdor PSG w nowej drużynie tygodnia FIFA 22. Gracze czekają na jego kartę

Klasycznie, jak co czwartek, do FIFA 22 wchodzą nowe karty z cyklu Team of the Week. Drużyna minionego tygodnia może budzić u graczy mieszane uczucia, gdyż wysoko ocenionych kart nie zbyt wiele. Wśród nich jest jednak jedna, którą każdy chciałby mieć w swoim składzie.

Co w Paryżu bez niego zrobią?

Mowa o Kylianie Mbappe. Karta jaką otrzymał wygląda znakomicie. Niemal wszystkie statystyki kluczowe dla jego pozycji są ocenione na minimum 90. Wśród nich wybija się szybkość - przy tej wskaźnik sięgnął maksymalnego 99.

Francuz nie wychodzi z wprawy i nadal błyszczy znakomitą formą, choć wielu zawodników PSG takiej stabilizacji utrzymać nie umie. W minionej kolejce 23-latek strzelił dwa gole Saint-Etienne, a po wszystkim dołożył jeszcze asystę. Wszystko zajęło mu dokładnie 10 minut.

Mbappe uzbierał już w tym sezonie Ligue 1 "double-double". Ma obecnie 14 trafień i 10 asyst. W klasyfikacji kanadyjskiej (gole + asysty) nie ma sobie równych. PSG z dużym spokojem obserwuje zmagania ligowe z fotelu lidera, mając 15 punktów przewagi nad drugą Marsylią. Duża w tym zasługa Mbappe.

Wiele wskazuje na to, że to ostatni sezon dla diamentu francuskiej piłki w Paryżu. Kontrakt Mbappe wygasa wraz z końcem sezonu, a temat jego przedłużenia jest praktycznie zamknięty. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, iż Francuz latem przeniesie się do Realu Madryt. Jak jednak będzie w rzeczywistości, to już przyszłość pokaże.

W Bundeslidze błyszczy inny Francuz

Mbappe to nie jedyny francuski akcent, jaki pojawił się w najnowszym TOTW. Nominację otrzymał również Moussa Diaby. Wychowanek PSG - grający obecnie w Bayerze Leverkusen - notuje świetne wejście w 2022 rok. Ostatnie pięć spotkań to aż 7 goli i asysta. Do Drużyny Tygodnia trafił za dwa trafienia przeciwko Arminii Bielefeld.

Diaby, podobnie jak Mbappe, ma ocenioną szybkość na 99 punktów. Reszta aspektów raczej nie wypada powalająco, ale jako karta w grze z pewnością Francuz sprawdzi się jako ciekawy zawodnik do wpuszczania z ławki.

Podobnie można powiedzieć o "in-formie" Moussy Dembele. 24-latek z Barcelony zawsze jest oceniany wyjątkowo surowo przez kibiców, głównie ze względu na bycie wyjątkowo kontuzjogennym. Mimo to miniony tydzień wypadł w jego wykonaniu całkiem nieźle. Bramka i dwie asysty z Athleticiem Bilbao to duży wkład w zebrane przez Barcelonę trzy punkty.

Wrócił do gry po 4 miesiącach przerwy. Uratował swój zespół

W drużynie miejsce dostał też Gabriel Paulista. Stoper Valencii dopiero co wykurował się po kontuzji, przez którą pauzował od października. Powrót Brazylijczyk zanotował wymarzony. Jego bramka w meczu z Mallorcą zapewniła "Nietoprzom" trzy oczka, dzięki czemu klub utrzymuje się nadal w pierwszej dziesiątce. Dodatkowo Valencia zapewniła sobie wczoraj awans do finału Copa del Rey.

Możliwe że jedną z ostatnich specjalnych kart w barwach Napoli otrzymał Lorenzo Insigne. Jak powszechnie wiadomo, Włoch po sezonie przenosi się do MLS-u, gdzie będzie występował w barwach Toronto FC. Bardzo prawdopodobny jest jednak scenariusz, w którym EA Sports wypuści pod koniec FIFY 22 jakąś unikatową kartę dla Insinge z racji sentymentalnego rozstania z ukochanym klubem.

Niklas Sule również niedługo zmieni barwy na żółto-czarne, wzmacniając Borussię Dortmund. Jeszcze klubowy kolega Roberta Lewandowskiego również zasłużył sobie w oczach EA na miejsce w Drużynie Tygodnia.

