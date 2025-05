Mają nowego trenera! Wielkie zmiany po kompromitacji stulecia

Całej piłkarskiej Holandii szczęki opadły na ziemię po tym, co w końcówce sezonu spotkało Ajax Amsterdam. Zespół ten jeszcze na pięć kolejek przed końcem rozgrywek miał dziewięć punktów przewagi nad PSV Eindhoven. Przyklepanie tytułu mistrzowskiego, pierwszego od 2022 roku, jawiło się jako zwykła formalność, szczególnie dla klubu tak utytułowanego jak Ajax. Rzeczywistość okazała się jednak wręcz szokująca.

Ajax dokonał niemożliwego. W negatywnym sensie

Amsterdamczycy kompletnie zawalili końcówkę sezonu. Nagle zaczęli grać absolutnie koszmarnie i w czterech meczach zdobyli tylko dwa punkty. Na ich nieszczęście, w niesamowitym gazie było PSV, któremu seria zwycięstw dała sensacyjne prowadzenie w tabeli przed ostatnią kolejką. W niej Ajax już wygrał (2:0 z Twente Enschede), ale PSV także (3:1 ze Spartą Rotterdam) i mistrzostwo pojechało do Eindhoven. Holendrzy nie mogli uwierzyć. Zapaść Ajaxu nazwano "kompromitacją stulecia", a z pracy wyleciał trener Francesco Farioli, uznany za głównego winnego tej sytuacji. Teraz znamy już nazwisko człowieka, który spróbuje poskładać zespół po tym wszystkim.

Legenda rusza na ratunek Ajaxowi. Już kiedyś ich uratował

Jest nim John Heitinga, jeden z najlepszych holenderskich środkowych obrońców w XXI wieku. Jako zawodnik rozegrał dla Ajaxu przeszło 218 spotkań, a później grał m.in. dla Atletico Madryt i Evertonu. Po zakończeniu kariery w 2016 roku od razu zajął się trenerką, początkowo w drużynach młodzieżowych Ajaxu. Radził sobie na tyle dobrze, że gdy w sezonie 2022/23 klub miał gigantyczne kłopoty, a w styczniu 2023 roku zwolniony został trener Alred Schreuder, to właśnie Heitinga dokończył sezon. Dokończył i uratował na tyle, na ile mógł, bo Ajax punktował ze średnią ponad 2 pkt na mecz i finiszował trzeci.

Mimo to Heitinga jeszcze nie zdecydował się na stałą pracę w roli pierwszego trenera. Kolejne lata spędził jako asystent w Premier League, najpierw Davida Moyesa w West Hamie (2023-24), a potem Arne Slota w Liverpoolu (2024-25). Z tym drugim klubem świętował niedawno mistrzostwo Anglii. Opromieniony tym sukcesem oraz bogatszy o doświadczenia z Anglii wraca do Ajaxu, by pozbierać go do kupy po tym, co się stało w ostatnich miesiącach. Jak ogłosił amsterdamski klub, Heitinga podpisał kontrakt do czerwca 2027 roku.