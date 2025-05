Legenda zadziwia przed meczem Świątek - Rybakina. "Zdecydowana faworytka"

Iga Świątek (nr 5 WTA) w piątek 30 maja pokonała Jaqueline Cristian 6:2, 7:5, a w sobotę 31 maja świętowała swoje 24. urodziny. W niedzielę 1 czerwca, a więc w Dzień Dziecka, będzie miała okazję sprawić sobie prezent. I to bardzo dobry. Zwycięstwo nad Jeleną Rybakiną (11 WTA) na pewno by nim było.

REKLAMA

Zobacz wideo Jakub Kosecki o kryzysie psychicznym Igi Świątek: Ta sytuacja weszła jej mocno do głowy

W początkach pracy ze Świątek trener Wim Fissette (prowadzi Polkę od października 2024 roku) stwierdził, że Rybakina to dla Igi najtrudniejsza przeciwniczka. Wtedy Polka miała z Kazaszką zły bilans pojedynków – 2:4. Teraz w rywalizacji pań jest remis 4:4.

Czy Świątek znalazła sposób na Rybakinę?

Świątek wygrała oba tegoroczne mecze z Rybakiną. W styczniu na United Cup w Sydney pokonała ją 7:6, 6:4, a w lutym w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Dosze Polka wygrała 6:2, 7:5. Czy to przełom?

Ciekawe jest to, że oba mecze rozegrane między Świątek i Rybakiną na kortach ziemnych wygrała Kazaszka, a generalnie ona czuje się lepiej na twardej nawierzchni, natomiast Polka – na mączce. Ale w ćwierćfinale turnieju ATP 1000 w Rzymie w 2023 roku Rybakina była górą po kreczu Igi przy stanie 2:6, 7:6, 2:2, a w półfinale w Stuttgarcie w 2024 roku wygrała 6:3, 4:6, 6:3.

Wyjątkowo zaangażowani kibice wiedzą pewnie, że Rybakina wygrała też ze Świątek juniorski mecz na mączce w Mediolanie w 2017 roku (1:6, 7:6, 6:3). A Świątek w 2016 roku pokonała Rybakinę na korcie twardym w kanadyjskim Repentigny 6:2, 6:2.

Świątek próbowała skłamać. Zdradził ją wybuch śmiechu

Mimo porażek Polki z Kazaszką na mączce Mats Wilander podkreśla, że granie na ziemnym korcie centralnym w Paryżu zwiększa szanse naszej zawodniczki. – To było najgorsze możliwe losowanie, skoro zwyciężczyni meczu Rybakina – Ostapenko musi zagrać ze Świątek. To jest kort ziemny, tu szczególnie trudno pokonać Igę – mówi Szwed. Wilander dodaje, że "prawdopodobnie Świątek wolała grać z Rybakiną". Nie myli się. Ostapenko to przecież koszmar Igi, Polka ma z nią fatalny bilans 0:6. A zatem fakt, że Rybakina pokonała Łotyszkę 6:2, 6:2 Świątek na pewno nie zmartwił. Zresztą, jeszcze nie znając swojej kolejnej rywalki Iga została zapytana, z kim wolałaby zagrać. I zareagowała bardzo wymownie – mocno się roześmiała chwilę po tym, jak z kamienną twarzą stwierdziła, że to nie ma znaczenia.

Ale Wilander pewnie i w przypadku starcia Świątek – Ostapenko widziałby faworytkę w Polce.

Legenda tenisa nie ma wątpliwości

- Nie mówię, że Świątek gra najlepiej ze wszystkich, ale myślę, że może być najtrudniejsza do pokonania ze wszystkich zawodniczek. Dlatego, że tak dobrze się porusza i dlatego, że potrafi utrzymywać piłkę w grze, gdy tego chce. Dla mnie Świątek jest zdecydowaną faworytką na tym korcie – mówi stanowczo ekspert Eurosportu przed hitem Świątek – Rybakina.

Tak śmiała prognoza jest zaskakująca, choć Świątek już cztery razy na Court Philippe-Chatrier wznosiła trofeum za wygranie Roland Garros. Tak, Iga świetnie czuje się na tym korcie, ale trzeba też pamiętać, że ostatnio grała gorzej, niż do tego przyzwyczaiła, natomiast Rybakina ma ładną serię zwycięstw.

Do Paryża Kazaszka przyjechała z tytułem wywalczonym na mączce w Strasburgu. Tam w turnieju rangi WTA 500 pokonała cztery rywalki – Chinkę Wang 6:1, 6:3, Magdę Linette 7:5, 6:3, Brazylijkę Haddad Maię 7:6, 1:6, 6:2 i Rosjankę Samsonową 6:1, 6:7, 6:1. W trakcie Roland Garros Rybakina wygrała kolejno z Argentynką Rierą 6:1, 4:6, 6:4, z Amerykanką Jovic 6:3, 6:3 i z Łotyszką Ostapenko 6:2, 6:2. Dzięki siedmiu kolejnym zwycięstwom Rybakina wyraźnie poprawiła swój tegoroczny bilans. W tym momencie ma wygranych 26 meczów, a przegranych dziewięć. Również dziewięć meczów w tym roku przegrała Świątek. Przy 30 zwycięstwach. Ale Polka nie zdobyła żadnego tytułu. Czeka na niego i również na występ w finale już rok – od Roland Garros 2024. Czy w niedzielę na Court Philippe-Chatrier Świątek zrobi trudny, ale konieczny krok w stronę obrony tytułu?

Mecz Świątek – Rybakina w czwartej rundzie Roland Garros odbędzie się w niedzielę około godziny 13 (jako drugi mecz na korcie głównym, po starciu Paolini - Switolina). Transmisja w Eurosporcie i na platformie MAX, relacja na żywo na Sport.pl.