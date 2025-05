Szczęsny odpada! "Przewrót" w Barcelonie. Tego nikt się nie spodziewał

Wojciech Szczęsny nadal nie przedłużył kontraktu z FC Barceloną, a zdaniem hiszpańskich mediów od niego może zależeć przyszłość bramki Katalończyków. Jeśli zdecyduje się na pozostanie, to klub może pozyskać Joana Garcię z Espanyolu i sprzedać Marca-Andre ter Stegena. Fani Barcelony zostali zapytani, kogo z tej trójki widzieliby w składzie.

Pierwszy skład, ławka, sprzedaż. Fani FC Barcelony wybrali ws. Wojciecha Szczęsnego

Profil "Barca Universal" w serwisie X zadał kibicom Barcelony pytanie w sprawie bramkarzy. "Joan Garcia, Szczęsny, Ter Stegen - pierwszy skład, ławka i sprzedaż dla jednego" - brzmi wpis. Fani mieli więc wybrać, którego z zawodników chcieliby widzieć w wyjściowej jedenastce, którego na ławce, a którego pozbyć się z klubu.

Odpowiedzi dla wielu mogą być zaskakujące. "Z szacunkiem sprzedać ter Stegena, palacz na ławkę, a Garcia w pierwszym składzie" - czytamy w jednym z pierwszych komentarzy. "Palacz" to oczywiście Wojciech Szczęsny. "Pierwszy skład dla Szczęsnego, jak dostanie czerwoną kartkę, to zastąpi go Garcia" - brzmi inna odpowiedź.

Większość znajdowanych przez nas komentarzy to: "Pierwszy skład Joan, ławka Szczęsny, sprzedać ter Stegena". Tylko niektóre głosy nawołują do postawienia na Szczęsnego w pierwszym składzie, a praktycznie nie ma komentarzy z ter Stegenem w zespole. Kapitan Barcelony przez większość fanów skazany jest na sprzedaż, a hasztag "TerStegenOut" pojawia się niesamowicie często.

Najwyraźniej kibice stracili cierpliwość do ter Stegena, polubili i ufają Szczęsnemu, ale chcieliby zobaczyć w swoich barwach nowego bramkarza. Z doniesień hiszpańskich mediów wynika, że Joan Garcia oprócz Barcelony ma do wyboru dwie propozycje z angielskiej Premier League, ale jeszcze nie podjął decyzji ws. swojej przyszłości. Podobnie jak Szczęsny, który nadal nie podpisał nowej umowy i nie wiadomo, czy nie podziękuje za współpracę.