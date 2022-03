Klasyczny duet komentatorski polskiego esportu. Nie mają nigdy siebie dość

Patryk Stec: Kim chcieliście zostać w dzieciństwie?

Maciej "Morgen" Żuchowski: Złodziejem! A tak naprawdę to nie pamiętam. Nie był to policjant ani strażak.

A komentator?

MŻ: Nie, absolutnie nie. Coś mi się kojarzy, że kulturysta, ale to tak bardziej w podstawówce niż w dzieciństwie.

Kuba "Kubik" Kubiak: To zależy do którego roku życia patrzymy. Jeżeli do 7-8 lat to u mnie zdecydowanie sportowiec. Trenowałem koszykówkę, więc raczej koszykarz, ale mój tato był zawodowym siatkarzem, więc różne były możliwości.

Tak patrząc wzrostowo, to idealny materiał na rozgrywającego.

KK: Na początku jeszcze nie byłem taki niski w porównaniu do rówieśników, więc mogłem grać na dwójce/trójce, więc jako rzucający obrońca lub niski skrzydłowy, ale potem faktycznie w czasach liceum głównie jako rozgrywający.

Czujecie się już takim klasycznym duetem polskiego CSa? Tak jak w piłce nożnej kiedyś mieliśmy Mateusza Borka i Tomasza Hajtę za czasów Nawałki.

MŻ: Myślę, że tak. W ostatnich dwóch latach troszkę mniej, ale wcześniej to był standard. Ale nie tyle co my się tak czujemy, a ludzie zaczęli zauważać, pisać, gdy zaczęliśmy komentować oddzielnie i myślę, że to się stąd wzięło.

KK: Z mojej strony też na pewno inne aktywności zawodowe nie pozwoliły się temu oddać w całości. Maciej jest zawodowym komentatorem, a ja jestem osobą z doskoku jeśli chodzi o komentowanie, bo zajmuje się głównie innymi inicjatywami, przede wszystkim akademiami, ale faktycznie jeśli jest możliwość to staram się komentować w duecie i faktycznie sprawia to ludziom radość.

Kuba, właśnie miałem ciebie zapytać o jedną rzecz. Wolisz być trenerem czy komentatorem?

KK: Przede wszystkim cieszę się, że jestem w tym miejscu, w którym jestem, bo co miesiąc mogę być kimś innym. U mnie nie ma możliwości wpadnięcia w monotonię przez to, że jeśli jest luźniejszy okres jeśli chodzi o akademię to mogę być komentatorem. Był okres, że byłem analitykiem w Virtus.pro, wcześniej jeszcze trenerem. Każdy okres sprawia mi bardzo dużo radości. Jeden z legendarnych graczy na polskiej scenie zwrócił mi kiedyś uwagę, że jego zdaniem nie jest to dobre, że co chwilę coś zmieniam, bo nigdy nie będę w czymś najlepszy. Nie ukrywam, że trochę osiadłem na tym komforcie i bycie bardzo dobrym w jakichś rzeczach, a nie najlepszym, jest dla mnie okej. Dla mnie ważniejsze jest, by nie popaść w monotonię niż dążyć usilnie do bycia w czymś najlepszym.

Morgen, trzy lata temu wspominałeś, że komentatorzy sportowi w porównaniu do was mają tak naprawdę wakacje. Coś się zmieniło w tym czasie? Masz trochę więcej czasu?

MŻ: Trochę więcej tak, ale to też w sumie wynika z tego czy ja chcę więcej komentować czy nie. To nie jest tak, że to jest całkiem narzucone, ale gdy zaczęła się pandemia i był pierwszy rok, to wtedy faktycznie było bardzo ciężko, bo było tych spotkań bardzo dużo. Łatwiej było to wszystko rozgrywać w internecie, było więcej meczów. Wtedy faktycznie miałem dość mocno zawalony kalendarz. Porównując do tego co było trzy lata temu, myślę, że było bardzo podobnie. Ale dzisiaj czy w tym roku są takie plany, żeby mieć więcej wolnego czasu.

KK: Pięć czy sześć lat temu to była norma, że w dwójkę robiliśmy cały dzień DreamHacka, który zajmował cztery BO3 (cztery mecze do dwóch zwycięstw na dystansie max. trzech map - red.). Teraz staramy się to tak dzielić, żeby komentator komentował maksymalnie dwa mecze BO3 dziennie, więc komentator piłki nożnej przychodzi na komentowanie przez 90 minut, a my komentowaliśmy po 12-14 godzin.

MŻ: Jeżeli nadal to porównujemy bezpośrednio do sportu, to nadal oni mają wakacje.

Sporo komentujecie. Jak wspomnieliście, zdarzają się kilkugodzinne maratony lub komentowanie przez kilka dni z rzędu, dlatego chciałbym was zapytać o higienę głosu. Korzystacie często z laryngologa? Bierzecie jakieś tabletki? Zdarzało się wam, że siadał wam głos i musieliście się wieczorem ratować?

MŻ: Zdarza się, ale może bardziej zdarzało, szczególnie w starych czasach, gdy komentowaliśmy więcej. Tak szczerze mówiąc w tym roku, pomijając jakąś chrypę czy przeziębienie to nie brałem żadnych tabletek. Kiedyś to było regularne, ale wydaje mi się, że po prostu się z tym wyrobiłem. Wiadomo, że na dłuższą metę to nie jest dobre, ale na razie nie czuję zmęczenia ani gardła, ani głosu. Kiedyś faktycznie tak się zdarzało, ale to może wynikało z tego, że były krzyki, Polacy osiągali duże sukcesy i były to trochę inne czasy, a do tych spotkań trochę mniej istotnych człowiek też czasem trochę inaczej podchodzi.

KK: Nie ukrywam, że mam dość duże problemy z głosem i zachowaniem higieny głosu. Regularnie chodzę do laryngologa i nawet do foniatry, czyli lekarza bezpośrednio od tego. Miałem nawet badania, bo przez chwilę podejrzewał poważną chorobę aparatu mowy, ale na szczęście nic takiego mi nie dolega. Aktualnie staram się leczyć, dlatego komentuję trochę mniej, ale od razu mówię, że praca komentatora nie jest głównym problemem. Tym są moje problemy żołądkowe i ponadprzeciętna nadkwasowość. Podczas snu moja krtań nie ma za bardzo jak się regenerować, gdyż jest poddana działaniom tych kwasów, więc z tym staram się działać i zakładam, że do pół roku uda mi się z tym poradzić. Czasami rano jest tak, że totalnie nie mam głosu. W momencie, gdy pracowałem na AWF w Katowicach, gdzie miałem zajęcia o 7-8 rano było mi wstyd przez pierwsze 15 czy 20 minut wykładać, mimo to, że wstawałem specjalnie wcześniej rozgrzać głos. Brzmiało to trochę tak, jakbym wrócił z imprezy o 4 i poszedł na zajęcia o 7, gdzie oczywiście tak nie było. Więc nie ukrywam, że z mojej strony problemy są większe, ale bardziej natury zdrowotnej niż wynikające z przeciążenia komentatorskiego, bo tak jak Morgen powiedział, nikt nas tutaj nie zmusza do komentowania.

MŻ: Chociaż ja ze swojej strony dodam, że jest mi trochę lepiej po tym jak zrobiłem dwie operacje. Wyciąłem migdałki i wcześniej wyprostowałem przegrodę nosową. Po tych zabiegach mam mniej infekcji. To bardziej zdrowotne kwestie, ale wiadomo, że jak masz pracować głosem to i migdały i zapalenia gardła oraz zapchany nos mają na to wpływ.

KK: Jak masz wywiad z tak starymi ludźmi i chwalimy się chorobami to nie ukrywam, że też będę mieć zabieg nosa, specjalnie po to, żeby faktycznie gdzieś lepiej wszystko było nawilżone. Dbamy o to. Może ja zacząłem trochę późno, ale Maciej faktycznie już wcześniej o tym myślał, bo jest to obciążenie. Jest coś takiego co fachowo się nazywa "chorobą nauczycielską" i my też będziemy na to podatni.

Zazwyczaj jak komentujecie ludzie widzą tylko efekt końcowy waszej pracy. Mówicie do mikrofonu, macie zawsze jakiś wstęp przed kamerą, ale dużą część pracy na pewno wykonujecie przed transmisją. Jak w waszym wypadku wygląda takie przygotowanie do komentowania?

MŻ: U mnie to zależy czy jestem w okresie intensywnego komentowania czy nie. Jeśli jest miesiąc, gdy komentuje w ciągu dwóch tygodni przez dwanaście dni, potem są dwa dni przerwy, a potem znowu komentuje przez dziesięć dni to nie mam zbytnio czasu na oglądanie meczów z pozostałych lig. Jest tego za dużo. Wydaje mi się, że tylko po takich dłuższych przerwach jak ta grudniowo-styczniowa jest trudno, żeby się zorientować, bo jest dużo zmian w drużynach. Codziennie czytam serwisy informacyjne, niezależnie od tego czy się coś dzieje czy nie, to jest moje podstawowe przygotowanie. Cały czas coś czytam, wtedy też można wynaleźć jakieś ciekawostki. Ale przed komentowaniem turnieju? Patrzymy co się działo, spoglądamy na poszczególne mecze. Kuba nawet ostatnio zainwestował w fajny sprzęcik elektroniczny, na którym na bieżąco może sprawdzać informacje. Dzień czy dwa przed to nie ma większego sensu. Gdy mamy jakieś studio to często na analizie mówią takie rzeczy, więc mniej statystyk zdradzamy podczas komentowania, podobnie jak przy IEM Katowice.

KK: Wiadomo też, że jesteśmy głównie komentatorami. Zdarza nam się czasami być w studiu w roli eksperta, wtedy faktycznie trzeba się troszkę mocniej przygotować, bo nie komentujemy tego co jest na bieżąco, tylko wtedy trzeba do jakichś archiwalnych statystyk sobie zerknąć. W ostatnim okresie najbardziej przygotowywałem się do skomentowania VALORANTA, bo miałem okazję dwa czy trzy razy go skomentować, więc jak jesteśmy w gazie i w sytuacji, gdy cały czas komentujemy i na przykład jesteśmy również w studiu ESL Mistrzostw Polski, gdzie musimy trochę takiej wiedzy eksperckiej posiadać to mam wrażenie, że my z Morgenem pamiętamy wszystko z ostatnich lat i jesteśmy w stanie sobie wrócić do tego co się działo. Od razu sobie przypominamy nicki zawodników, którzy są już dłużej w rozgrywkach. Bycie w rytmie bardzo to ułatwia, bo nie trzeba się przygotowywać, bo bardzo wiele rzeczy pamiętasz, ale faktycznie w przypadku czegoś nowego, takiego VALORANTA, u mnie to już podchodziło pod 10 godzin przygotowań. Wszystkie umiejętności postaci, drużyny, zawodnicy, gdzie grali, z jakich gier przyszli, jakie mieli sukcesy w innych grach. W CS:GO oczywiście jest to najłatwiej znaleźć, a weź tutaj się dowiedz coś o kimś z Fortnite'a. Nie ukrywam, że w CSie mamy zadanie dość mocno ułatwione jako komentatorzy i wcale aż tak mocno nie musimy się przygotowywać, robiąc to już ileś lat. Początkujący komentator moim zdaniem musi się przygotowywać.

Macie czas, aby śledzić inne gry esportowe?

KK: Tak jak wspomniałem trochę śledzę VALORANTA ze względów zawodowych.

MŻ: Czas może bym znalazł, ale nie za bardzo mam ochotę. Oglądałem kilka turniejów VALORANTA, jakieś pojedyncze spotkania, ale to właściwie tyle. Za dużo by tego było, musiałbym dzień w dzień oglądać jakieś mecze, interesować się.

Nawet nic dla przyjemności?

MŻ: Nie, dla przyjemności też nie. Żadnego LoLa. Dla przyjemności pooglądam czasami coś o CSie, poczytam i to mi wystarcza. Esportowe tytuły jakoś mnie nie interesują. Kiedyś tak, ale to też wynikało z tego, że musiałem to robić przy prowadzeniu redakcji i chcąc nie chcąc się tym interesowałem, tak jak pewnie ty dzisiaj.

IEM Katowice to dla was po prostu kolejny turniej do skomentowania czy święto, którym żyjecie już tygodnie przed wydarzeniem?

MŻ: Jeżeli nic nie pomyliłem, to IEM Katowice był pierwszym turniejem, który w tym roku skomentowałem, więc było w tym coś takiego ekscytującego. To mogło właśnie wynikać z tej przerwy, bo ostatni turniej skomentowałem w grudniu. Wiedziałem, że przyjadę do Katowic, spotkam się z ekipą, tym bardziej, że jest dużo osób. Sam turniej jest oczywiście prestiżowy, ale nie będziemy ukrywać, że w Spodku teraz nie siedzimy, nie komentujemy tego ze Spodka. W sumie prawie nigdy nie komentowaliśmy tego z areny. W starych latach to się jeszcze działo, ale jak nie ogląda się tego w Spodku to trzeba to traktować jako kolejny turniej. Mimo tego wiem, że gdybym poszedł do Spodka, usiadł, oglądał stamtąd bezpośrednio gdzieś z trybun to wyglądałoby to zupełnie inaczej. Myślę, że tylko dlatego możemy odczuwać, że to może być tylko kolejny event do skomentowania.

KK: W porównaniu do komentatorów sportowych to jest właśnie coś, czego możemy im zazdrościć. Komentator piłki nożnej jedzie sobie na stadion i stamtąd komentuje. Na pewno wtedy dużo łatwiej można odczuć całą atmosferę. Z mojej strony Intel Extreme Masters i ESL Mistrzostwa Polski to rozgrywki, które najbardziej przeżywam, którymi najbardziej żyję i najbardziej się nimi interesuję. Potem poniżej, jeśli mogę tak tierować (hierarchizować - red.), są z reguły Majory. Nie ukrywam, że jeżeli Major jest organizowany przez zewnętrzną firmę to bardziej i tak przeżywam ESL Mistrzostwa Polski czy katowicki IEM, a potem dopiero ESL Pro League czy ESEA Challenger. To są rozgrywki, przy których czuję, że są to po prostu kolejne mecze do skomentowania, a w przypadku tych turniejów wyżej większe lub mniejsze przeżycia jak najbardziej są.

Widzicie kogoś kto już wkrótce może dołączyć do komentatorskiego topu w Polsce? Wskoczyć na wasz poziom?

MŻ: To już tak naprawdę kwestia oceny innych, nie lubię się specjalnie wywyższać.

KK: A to ciekawe, bo Maciek nie słynie ze skromności...

MŻ: Czasami faktycznie gdzieś tam zażartuję. Czasami gdy czuję, widze i słyszę, że czyiś komentarz mi się podoba to jestem w stanie wskazać takie młode osoby, tak samo w przypadku komentarza, który mniej mi się podoba. Z drugiej strony naprawdę nie wiem, bo jakoś za często komentujemy razem albo z doświadczonymi osobami, które spodobały się publiczności. Jeśli mówimy o młodych do 20-24 lat, tak często nie słucham, bo nie oglądam zbytnio innych spotkań. Raczej śledzę wyniki, więc trudno mi wskazać taką osobę, która by miała wejść na wysoki poziom. Wydaje mi się, że to wynika też z tego, że są osoby takie jak my, które mają swoje pozycje tak jak my i dopóki ktoś nie zrezygnuje czy nie zawali porządnie swojej roboty przez dłuższy okres to trudno będzie się dostać do komentowania dużego turnieju. Chociaż ESL Polska pokazuje, że jest taka szansa, bo my jako ESL kolejny raz robimy konkurs czy dajemy możliwość skomentowania. Może trochę przesadziłem, może trochę starymi latami żyję, bo się boję o swoją pozycję (śmiech).

KK: Mostow tutaj jest przykładem, że można nabrać tego doświadczenia i gdzieś tutaj przebywać. Zawsze najbardziej patrzę na aspekty CSowe i moim zdaniem kolejny komentator który faktycznie może się pojawić i zachwycić część komentujących na Twitterze czy w internecie to byłaby osoba, która jako gracz przeszłaby na emeryturę i poszła w komentatorkę i swoim świeżym spojrzeniem coś innego by pokazała. Mieliśmy sytuację, gdy Michał "snatchie" Rudzki na jeden dzień wskoczył na komentowanie ESL Pro League i od razu dużo osób wskazało, że o to tutaj chodzi. Jeszcze inne spojrzenie. Ja mam swoje spojrzenie pod kątem taktycznym, Maciej ma swoje spojrzenie i niesamowity luz jeśli chodzi o żarty. Izak wiadomo, że zawsze gdzieś podchodzi mocno emocjonalnie do tych spotkań, szczególnie gdy grają polskie drużyny, ale nie tylko. Wydaje mi się, że jeżeli jakaś osoba miałaby się wyróżnić jednym aspektem to właśnie spojrzeniem typowo od strony gracza. Pokazać nową rzeczywistość dla widza.

A potrafiłbyś wskazać kogoś kto by się nadawał?

KK: Wydaje mi się, że wielu by się nadawało. Zależy to już po prostu od nich kiedy będą chcieli pójść na emeryturę. Po emeryturze jest wiele ścieżek dla graczy. Ktoś pójdzie na trenera, ktoś na analityka, ktoś na komentatora, a ktoś pójdzie pomagać jakiemuś startupowi, chcącemu wejść w esport, bo nie ukrywam, że sam teraz z wieloma takimi rzeczami działam i tych zapytań jest bardzo dużo. Pytanie czy ta oferta komentatorska będzie na tyle atrakcyjna, że ktoś akurat będzie chciał pójść w tę stronę.

Zdarzają się momenty, że macie siebie dość?

KK: Ja ze swojej strony na pewno nie.

MŻ: Myślę, że nie. Ani prywatnie, ani zawodowo. No dobra, prywatnie może tak, ale to tylko na imprezach! Ale zawodowo nie.

KK: Zdecydowanie nie ma takich momentów.

MŻ: Gramy sobie w ping ponga…

KK: Kwestia jest też taka, że Kinga (Kujawska - red.) bardzo fajnie się przyłączyła i stwierdzenie "Ekipa ESL" nie jest tylko zabiegiem marketingowym i pustym sloganem. Dużo czasu ze sobą spędzamy prywatnie.

