Esportowa legenda wraca z emerytury. Tym razem w barwach innej organizacji

Uzi to legenda chińskiego oraz światowego League of Legends. Chińczyk sześciokrotnie brał udział w mistrzostwach świata, na których dwa razy był dosłownie o włos od zdobycia tytułu mistrza. To w 2013 i 2014 roku musiał on w finale uznać wyższość koreańskich zespołów. Niemniej zdumiewająca liczba występów na międzynarodowych wydarzeniach w barwach Royal Never Give Up i ciągłe prezentowanie wysokiego poziomu sprawiły, że Chińczyk okrył się ogromną sławą.

Uzi wraca z emerytury

Niestety w maju zeszłego roku musiał on zawiesić myszkę na kołek i przejść na esportową emeryturę. To za sprawą kilku problemów zdrowotnych, z którymi zmagał się od jakiegoś czasu. To nie przeszkodziło jednak Uziemu w regularnym streamowaniu. Podczas swoich transmisji nieraz podsycał ciekawość widzów, wspominając o ewentualnym powrocie do profesjonalnej gry w przyszłości. Na dane potwierdzenie musieliśmy jednak czekać aż do dziś.

Środowego poranka czasu polskiego Uzi został ogłoszony jako zawodnik Bilibili Gaming, chińskiej drużyny występującej na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Państwie Środka - League of Legends Pro League.

Obok niego zagra śmietanka chińskiej sceny

Co więcej, okazuje się, że Uzi będzie występował u boku naprawdę prawdziwych gwiazd chińskiej sceny. Jego wspierającym na dolnej alejce będzie Liu "Crisp" Qing-Song, czyli były reprezentant FunPlus Phoenix i mistrz świata z 2019 roku. Obok niego znajdą się także tacy gracze, jak Chen "Breathe" Chen czy Chu "FoFo" Chun-Lan. Z takim składem Bilibili Gaming niewątpliwie będzie starało się walczyć o miejsce na podium.

