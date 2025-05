Dogadali się! Barcelona przedłuży kontrakt ze swoim "liderem"

W minioną środę 21 maja FC Barcelona ogłosiła przedłużenie kontraktu z Hansim Flickiem. Szkoleniowiec przejął klub po Xavim i w krótkim czasie sprawił, że Blaugrana grała jeden z najlepszych futbolów na świecie. Pod jego wodzą Barca zdobyła Superpuchar Hiszpanii, Puchar Króla i mistrzostwo kraju. Nowa umowa Niemca obowiązuje do czerwca 2027 roku.

FC Barcelona przedłuży kontrakt z kluczowym zawodnikiem

Zanim klub dokona kolejnych transferów, władze skupiają się na odnawianiu kolejnych umów z kluczowymi zawodnikami. W trakcie sezonu ogłoszono już nowe umowy m.in. dla Gaviego, Pedriego czy Ronalda Araujo. Teraz Hiszpańskie media informują, że na dniach ogłoszone zostanie kolejne przedłużenie.

Niespodziewanym liderem defensywy FC Barcelony stał się Inigo Martinez, który trafił do Katalonii w 2023 roku z Athletic Bilbao. W sezonie 2024/25 rozegrał w sumie 46 meczów, strzelił trzy gole i dołożył sześć asyst. W podsumowaniu mistrzowskiej kampanii Dumy Katalonii dziennikarze "Mundo Deportivo" określili go mianem "lidera".

"Baskijski środkowy obrońca z zawodnika odrzuconego latem stał się nietykalnym zawodnikiem dla Flicka. Inigo był tym, który dowodził drużyną i zarażał wszystkich kolegów z drużyny swoim duchem walki" - czytamy.

"Szybkie porozumienie"

Kataloński "Sport" donosi, że Flick dał jasno do zrozumienia, że chce mieć Inigo Martineza w drużynie, dopóki będzie trenerem Barcy. Oznacza to, że klub przedłuży jego kontrakt do 2027 roku.

"Strony szybko doszły do porozumienia, bez problemów w aspekcie ekonomicznym" - czytamy. Informacja o przedłużeniu kontraktu ma zostać ogłoszona w przyszłym tygodniu.

Kontrakt przedłuży również inny ważny zawodnik

Oprócz Inigo Martineza kontrakt z FC Barceloną ma przedłużyć także Eric Garcia, który również był zawodnikiem drugoplanowym, ale w kluczowych momentach stał się bardzo ważnym zmiennikiem, który potrafi obskoczyć kilka pozycji. Kataloński "Sport" przypomina, że w minionym już sezonie Hiszpan grał na dobrym poziomie jako środkowy pomocnik, środkowy obrońca (jego naturalna pozycja) i prawy obrońca.

"Przypadek Erica Garcii jest nieco bardziej złożony. Flick również poprosił o jego przedłużenie, ale będzie ono szersze niż w przypadku Inigo Martineza, co jest logiczne dla 24-letniego zawodnika. Piłkarz oczekuje umowy na co najmniej trzy sezony, a warunki ekonomiczne muszą zostać uregulowane, chociaż nie oczekuje się żadnych komplikacji w tej sprawie. Kontrakt Erica Garcii wygasa w 2026 roku, a Barca nie chciała rozpoczynać kolejnego sezonu z nierozwiązaną sytuacją na rok przed jego zwolnieniem" - czytamy.