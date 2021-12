Przez ponad 123 tysiące lat oglądano esportowe MŚ. Zdumiewające liczby

Lekko ponad miesiąc temu, bowiem 6 listopada, świat mógł obserwować koronowanie nowych mistrzów świata w League of Legends. EDward Gaming wynikiem 3:2 pokonało mistrza z 2020 roku - DWG KIA. Odzyskanie Pucharu Przywoływacza przez chińską drużynę niewątpliwie musiało sprowadzić wielu widzów przed ekrany, wszak LoL jest niezwykle popularną grą w Państwie Środka.

Statystyki Worlds 2021 upublicznione

I tak też było. Riot wypuścił we wtorek krótki film podsumowujący liczbowo Worlds 2021. W nim możemy zaobserwować parę ciekawych statystyk, które podkreślają, jak popularne stały się mistrzostwa świata w League of Legends.

W szczytowym momencie turniej śledziły 73 860 742 miliony osób. To naprawdę zdumiewająca liczba, która jeszcze lepiej prezentuje się w porównaniu. To między innymi więcej ludzi, niż populacja Francji (67 miliona w 2020 roku według Banku Światowego).

Mistrzostwa świata oglądano przez ponad 123 tysiące lat

Czego jeszcze możemy się dowiedzieć z video organizatorów? Między innymi tego, przez ile sumarycznie oglądano Worlds 2021. Tutaj liczba również jest niezwykle zaskakująca, wszak widzowie spędzili łącznie 1 084 991 999 godzin na transmisji. To około 45 207 999 dni lub 123 772 lat.

Warto podkreślić, że to wszystko działo się na przestrzeni 121 gier, co również jest zaznaczone w materiale organizatorów. Niemniej patrząc na młody wiek League of Legends, takie liczby niewątpliwie robią ogromne wrażenie. Co więcej, udowadniają one, że LoL jest dzisiaj jednym z największych tytułów esportowych na świecie.

