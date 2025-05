Media: Jest decyzja ws. trenera Manchesteru United. Amorim sam zabrał głos

W tym sezonie Manchester United nie potrafił pokonać czy nawet zremisować z Tottenhamem. Drużyny mierzyły się dwukrotnie w Premier League. Ekipie z Londynu udało się zdobyć cztery bramki, a rywalom ani jednej. Nieco lepiej było w ćwierćfinale Pucharu Ligi Angielskiej, bo Manchester strzelił trzy gole. Ale co z tego, skoro piłkarze Ange Postecoglou zanotowali o jedno trafienie więcej i awansowali dalej. Kibice "Czerwonych Diabłów" liczyli więc, że przełamanie nadejdzie w środowy wieczór, w finale Ligi Europy. Stawka była ogromna, presja również, ale drużyna Rubena Amorima jej nie podołała. Pojawia się więc pytanie, co z trenerem?

Ruben Amorim przerwał milczenie. Mówi o swojej przyszłości w Manchesterze

Manchester uległ Tottenhamowi po raz czwarty. Tym razem wynikiem 0:1. Nie zagra więc w kolejnym sezonie w europejskich pucharach. Najpewniej zajmie miejsce w okolicach 16. lokaty w Premier League. Nic więc dziwnego, że zdaniem wielu ekspertów środowa porażka mogła być przysłowiowym "gwoździem do trumny" dla Amorima w Manchesterze United.

Czy tak faktycznie było? Głos w sprawie zabrał sam zainteresowany. Czy zamierza odejść z drużyny po sezonie? Nie wahał się z odpowiedzią ani chwili. - Jeśli zarząd i fani zdecydują, że nie jestem odpowiednim człowiekiem na tym stanowisku, wówczas odejdę, nawet jutro i to bez żadnej odprawy - deklarował, cytowany przez goal.com. - Ale sam nie odejdę - dodawał. - Musimy poradzić sobie z tą porażką. Uważam, że jasne jest, że byliśmy lepszym zespołem, ale nie potrafiliśmy zdobyć bramki. (...) Mieliśmy takie mecze, gdzie graliśmy naprawdę słabo, ale dzisiejsze spotkanie takie nie było - spuentował.

Media: Manchester zadecydował ws. Amorima

Jaką decyzję w sprawie przyszłości Amorima podejmie Manchester? Jak na razie klub nie wydał żadnego oświadczenia, ale pojawiają się przecieki. Jak donosi "The Times", Manchester rzekomo już przed finałem zdecydował, że Portugalczyk pozostanie na stanowisku i to niezależnie od wyniku środowego starcia. Nawet jeśli szkoleniowiec sam chciałby odejść, to klub ma o niego walczyć, ponieważ działacze cenią sobie jego pracę.

A jak wiemy, sam trener nie chce żegnać się z zespołem, więc najpewniej na ławce Manchesteru do zmian nie dojdzie. Pod wodzą Amorima drużyna wygrała 16 spotkań, osiem zremisowała i w aż 17 poniosła porażkę. Portugalczyk nie poradził sobie z poukładaniem ekipy, która znajdowała się w potężnym kryzysie, ale najpewniej kolejną szansę otrzyma w przyszłym sezonie.