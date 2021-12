Golden odchodzi z Fnatic. Szwed wróci do aktywnej gry?

Golden przedstawił się całemu esportowemu światu w 2018 roku, kiedy to dosyć świeżo po dołączeniu do podstawowego składu Fnatic zatriumfował na Intel Extreme Masters w Katowicach. Wówczas wiązano ze szwedzkim zespołem wielkie nadzieje i spodziewano się, że na dobre ponownie zagości wśród czołówki Counter-Strike'a.

Fnatic zaliczyło pod przewodnictwem Goldena parę sukcesów

Tak się jednak nie stało. Fnatic zaliczyło pojedynczy sukces, a kolejne znaczące trofeum wzniosło dopiero w październiku 2019 roku, kiedy wygrało DreamHack Masters Malmö 2019. To również miało miejsce z Goldenem na pozycji in-game leadera. Selim poprowadził Fnatic także do zdobycia pucharu 11. sezonu europejskiego ESL Pro League, kiedy to świat został sparaliżowany przez pandemię koronawirusa.

Sukcesy Fnatic z ostatnich lat były jednak pojedyncze. Formacja dopiero od paru tygodni wydaje się, że ustabilizowała formę, aczkolwiek sam Golden przesiadywał na ławce od lipca tego roku. Dziś zespół nie jest już w pełni szwedzką drużyną, wszak w jej szeregach znajdziemy kilku Brytyjczyków.

Szwed wróci do aktywnej gry?

Sam Golden od jakiegoś czasu zajmował się wspieraniem akademii Fnatic z roli trenera. Niemniej jak zaznaczył we wrześniowym wywiadzie z portalem HLTV, pragnie on wrócić na serwer jak najszybciej jak to tylko możliwe. Wysoce więc prawdopodobne, że po opuszczeniu organizacji weźmie on udział w trwającej obecnie szufli transferowej i niedługo zobaczymy go w barwach innej formacji, tym razem już w roli gracza.

