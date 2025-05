Znany klub piłkarski zmienia nazwę

Metalist 1925 to oficjalna nazwa najlepszego w tym momencie klubu piłkarskiego z Charkowa - drugiego co do wielkości miasta Ukrainy. Zespół ten przez trzy sezony z rzędu grał w tamtejszej ekstraklasie, ale rok temu spadł do drugiej ligi. W kończącym się sezonie zajął w niej trzecie miejsce, dzięki czemu 29 maja i 1 czerwca zagra o awans w barażach przeciwko Liwyj Bereh. Ewentualny powrót do elity może zbiec się ze zmianą nazwy.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski zdetronizowany! Oto największa gwiazda światowej piłki

Metalist 1925 zmieni nazwę? Wniosek już złożony

Jak podał ukraiński portal football.konkurent.ua, klub złożył wniosek w tej sprawie już pod koniec stycznia tego roku. Jego prezes Władimir Nosow wyjaśnił, że zmiana jest możliwa dopiero od następnego sezonu, a jej prawdopodobieństwo ocenia na więcej niż 50 procent. Gdyby do niej doszło, zespół nazywałby się: "FK Charków".

Dziennikarze przypomnieli, że marka FK Charków ma już swoją historię. W latach 2005-2009 drużyna o takiej nazwie (założona na bazie dawnego Arsenału Charków) występowała w najwyższej lidze ukraińskiej. Później jednak zaliczyła spadek, a w 2010 r. została rozwiązana. Z kolei Metalist 1925 wbrew swojej nazwie powstał w 2016 r. tuż po zamknięciu... Metalista Charków.

Tymczasem w 2021 r. doszło do reaktywacji Metalista Charków, przez co w ukraińskiej piłce mieliśmy dwa kluby o bardzo podobnych nazwach. W kończącym się sezonie zarówno Metalist 1925, jak i Metalist Charków występowały nawet w tej samej drugiej lidze (ten drugi zajął szóste miejsce w tabeli i stracił szanse na awans - przyp. red.). W związku z tym wśród kibiców mogło dochodzić do pewnych pomyłek. Jeżeli zmiana dojdzie do skutku, problem powinien zniknąć.