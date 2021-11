Mistrz świata z 2020 roku bierze przerwę. "Jest mentalnie wyczerpany"

Nuguri zapisał się w historii League of Legends w 2020 roku, kiedy to jako toplaner DAMWON Gaming zdobył Puchar Przywoływacza. Na kolejny rok zmienił on barwy na FunPlus Phoenix, aczkolwiek z chińskim zespołem nie spełnił oczekiwań, odpadając między innymi z Worlds 2021 na etapie fazy grupowej. Formacja rozpoczęła przebudowę, żegnając się z Nugurim, a ten łączony był z powrotem do DWG KIA.

Nuguri zawiesza myszkę na kołek na rok

Okazuje się jednak, że Koreańczyk nie zagra ani w szeregach DK, ani żadnej innej drużyny. Toplaner zdecydował się wziąć przerwę od profesjonalnej gry na co najmniej rok, czego dowiedzieliśmy się za sprawą jego agenta. Jego przetłumaczoną na język angielski wersję możemy znaleźć na stronie InvenGlobal.

"Jest on wyczerpany"

- Wiem, że jest wiele spekulacji na temat przyszłości Nuguriego w 2022 roku. Chciałbym zacząć poprzez zaznaczenie, że nie dołączy do żadnego zespołu w kolejnym roku i będzie brał przerwę od profesjonalnej gry - mówi agent. - Ten rok był pierwszym, w którym Nuguri żył poza domem, a stres wynikający z tego tytułu i innych, nieprzewidywalnych powodów sprawił, że jest on mentalnie wyczerpany - dodaje.

Zmęczenie i wypalenie zawodowe są w esporcie częstą przypadłością, zwłaszcza w Azji, gdzie esport o wiele popularniejszy. Patrząc na oczekiwania wobec FPX w tym sezonie i ogrom pracy, którą wkładają zawodnicy rywalizujący w Chinach, taka decyzja Nuguriego nie jest zadziwiająca.

Samo FPX rozpoczęło przebudowę w przygotowaniach na kolejny sezon. Z formacją pożegnało się już dwóch innych zawodników.

