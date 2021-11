Poznaliśmy miasta gospodarze Worlds 2022. Gracze odwiedzą Meksyk, Kanadę i USA

Mistrzostwa świata w League of Legends to najważniejszy turniej w roku. Zarówno gracze biorący udział, jak i fani profesjonalnego LoL-a z niecierpliwieniem co sezon wyczekują jesiennego widowiska. Przed startem pandemii COVID-19 turniej co roku odbywał się w kilku miastach danego kraju. W swojej historii MŚ w League of Legends zawitały już do Los Angeles, Szanghaju, Seulu, Paryża i wielu innych światowych metropolii.

Pandemia COVID-19 zabroniła widzom obecności na MŚ

Wspomniana pandemia rzecz jasna wszystko zmieniła. Poprzednie oraz tegoroczne Worldsy miały miejsce w zamkniętych arenach, a fani w ograniczonej liczbie byli jedynie wpuszczeni na finał zeszłorocznej edycji w Chinach. Riot planuje jednak powrócić do korzeni i przyszłoroczne mistrzostwa świata zorganizować w wielkich arenach.

Worlds 2022 odwiedzą cztery północnoamerykańskie miasta

Niedzielnym popołudniem oficjalnie zaprezentowano cztery miasta i areny, w których fani i gracze zgromadzą się, aby oglądać swoich ulubieńców. Wszystkie z nich znajdują się w Ameryce Północnej. Faza play-in zawita do LLA Competition Areny w Mexico City, natomiast faza grupowa oraz ćwierćfinały odbędą się w Hulu Theatre w Madison Square Garden w Nowym Jorku.

Następnie najlepsze cztery drużyny polecą do Toronto, gdzie powalczą o miejsce w finale w Scotiabank Arenie. Za to sam finał odbędzie się w kalifornijskim Chase Center w San Francisco.

- Jesteśmy niezwykle podekscytowani powrotem pełnej skali naszego sportu z do Ameryki Północnej, i jeżeli COVID pozwoli, zaproszeniem fanów na trybuny - powiedziała Naz Aletaha, dyrektorka globalnego esportu League of Legends w Riot Games.

