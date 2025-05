Kłopoty Lewandowskiego. Tak wygląda klasyfikacja strzelców LaLiga

Robert Lewandowski po nieco ponad miesięcznej przerwie wrócił do gry w LaLidze. Niestety podczas swojej nieobecności spowodowanej kontuzją polski napastnik stracił prowadzenie w klasyfikacji strzelców LaLiga. Po ostatnim El Clasico (4:3) wyprzedził go Kylian Mbappe, który wówczas skompletował hat-tricka. Francuz dołożył także jedno trafienie w środowym meczu Realu Madryt z Mallorcą (2:1). Lewandowski mógł za to odpowiedzieć w konfrontacji z Espanyolem Barcelona.

Robert Lewandowski pod ścianą. Oto klasyfikacja strzelców LaLiga po tym, co pokazał przeciwko Espanyolwi

36-latek już w pierwszej połowie stanął przed znakomitą okazją, ale dość wyraźnie spudłował. Kolejną szansę miał tuż przed przerwą, ale z ostrego kąta ponownie chybił. Niestety w 65. minucie opuścił murawę, a jego miejsce zajął Fermin Lopez. W tej sytuacji Polak nie poprawił swojego dorobku bramkowego. FC Barcelona wygrała za to 2:0 po trafieniach Lamine'a Yamala oraz Fermina Lopeza i tym samym na dwie kolejki przed końcem zapewniła sobie tytuł mistrza Hiszpanii.

Lewandowski natomiast wyraźnie oddalił się od korony króla strzelców rozgrywek. Na jego koncie nadal pozostaje 25 bramek. To oznacza, że w klasyfikacji strzelców zajmuje drugie miejsce i do prowadzącego Kyliana Mbappe traci ich aż trzy. Francuz uzbierał ich 28. Podium uzupełnia napastnik Osasuny Pampeluna - Ante Budimir z 20 golami. W czołówce znalazł się jeszcze jeden piłkarz FC Barcelony. Czwarte miejsce zajmuje Raphinha z 18 bramkami. Tyle samo ma piąty Ayoze Perez z Villarrealu.

Rywalizacja o Trofeum Pichichi nie jest jednak jeszcze rozstrzygnięta. Lewandowski będzie miał jeszcze dwie okazje, by dogonić prowadzącego Mbappe. 18 maja FC Barcelona spotka się z Villarrealem, a 25 maja - z Athletikiem Bilbao.

Klasyfikacja strzelców LaLiga po meczu Espanyol - FC Barcelona: