Major 2021. Polski mecz przyciągnął największą widownię. Setki tysięcy przed monitorami

Rozgrywający się PGL Major w Sztokholmie jest najważniejszym turniejem roku w CS:GO. Kibice ponad 2 lata czekali na rozgrywki takiej rangi, wszystko przez pandemię koronawirusa, która zablokowała harmonogram czempionatu. Tak długi okres wyczekiwania przełożył się na znakomitą oglądalność już od pierwszego dnia.

Polski mecz na szczycie

Pierwszy dzień PGL Majora można traktować na dwa sposoby – z jednej strony jest to początek długo wyczekiwanych rozgrywek, z drugiej strony zaś to zarazem zero spotkań o wielką stawkę. Niemniej jednak niektóre mecze zdołały wywołać spore zainteresowanie wśród kibiców.

Do tego grona należy pojedynek pomiędzy ENCE i FaZe. Drużyna Polaków zmierzyła się z zespołem gwiazd i niestety przegrała. Więcej powodów do radości mają organizatorzy, bo to spotkanie w szczycie śledziło 667501 widzów. To najlepszy wynik pierwszego dnia nie tylko trwającego Majora, ale także jeśli weźmiemy pod uwagę cztery poprzednie Majory.

Świetne wyniki oglądalności

Pierwszy dzień PGL Majora śledziło setki tysięcy ludzi. Średnio każdy mecz oglądało aż 472530 widzów, co jest najlepszym wynikiem pierwszego dnia turnieju od lat. Już teraz oglądalność przebija poprzednie Majory, mimo że jest to zaledwie start rozgrywek.

Wciąż pozostaje spore pole do rozwoju w tej materii. W następnej fazie do gry wejdą największe, światowe marki, takie jak Natus Vincere czy Team Liquid, które przyciągną odpowiednio fanów z regionu CIS i Ameryki Północnej. PGL Major Stockholm 2021 zapowiada się więc na najpopularniejszy turniej tej rangi.

