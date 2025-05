Miał zastąpić Szczęsnego w Barcelonie, a tu taki zwrot akcji! "Niemożliwe"

Wojciech Szczęsny nadal nie podpisał nowej umowy z FC Barceloną, a jego dalszy los stanął pod znakiem zapytania. Nie dość, że do zdrowia doszedł już Marc-Andre ter Stegen, to w ostatnich dniach coraz głośniej mówi się o sprowadzeniu kolejnego bramkarza. Od dłuższego czasu w roli kandydata wymieniany jest Joan Garcia. Według "Mundo Deportivo" klubowi działacze złożyli mu już ofertę i zawodnik miałby się związać z nowym zespołem pięcioletnim kontraktem. Pytanie tylko, czy rzeczywiście się na to zdecyduje.

Miał zająć miejsce Szczęsnego. Nagle nastąpił przełom. "To go powstrzymuje"

Sam bramkarz pytany o ewentualne przejście do FC Barcelony raczej tonował nastroje. - Jeśli klub otrzyma ofertę, która będzie dla mnie i dla nich dobra, to porozmawiamy o tym. To zależy od wielu czynników. To nie jest decyzja, która należy wyłącznie do mnie - mówił. Tymczasem dziennikarz hiszpańskiego "El Desmarque" David Ibanez stwierdził wprost, że "będzie to bardzo trudne, jeśli nie niemożliwe".

Problem ma leżeć po stronie samego Garcii. Piłkarz Espanyolu Barcelona jest bardzo związany z tym zespołem i nie chciałby go "zdradzić" na rzecz lokalnego rywala. - Myślę, że na poziomie sentymentalnym powstrzymuje go to przed pójściem do Barcelony - wyjaśnił Ibanez.

A jednak! Joan Garcia nie dla Barcelony. Pojawiła się nowa oferta

To jednak niejedyny powód. Zdaniem dziennikarza Garcia otrzymał konkurencyjną propozycję. - Z tego co słyszałem, drużyną, która ma teraz największe szanse, jest Newcastle. Za kilka dni się przekonamy. Byłbym, zaskoczony, gdyby decyzja ta została opóźniona w czasie. Chłopak jest pod ogromną presją i wszystko zależy od niego. Sam musi zdecydować, dokąd chce pójść. Ma oferty na stole - powiedział.

Według Ibaneza oferta Newcatle United jest porównywalna finansowo z tym, co proponuje Barcelona. W klubie z Premier League Garcia miałby też mniejszą konkurencję. W zakończonym sezonie pierwszym bramkarzem ekipy Eddiego Howe'a był 33-letni Nick Pope.