ESL Mistrzostwa Polski. Faworyci nie zawiedli, obrońca tytułu wygrał fazę zasadniczą

ESL Mistrzostwa Polski Jesień to najważniejszy turniej w kraju. 10 drużyn rywalizuje o pulę nagród wynoszącą 100 tysięcy złotych, a także miejsca na prestiżowych rozgrywkach – ESL Pro League Conference oraz IEM Katowice Play-in 2022. Fazę zasadniczą wygrali obrońcy tytułu – HONORIS.

Obrońca tytułu w drodze po kolejne mistrzostwo

W zeszłym sezonie HONORIS zostało mistrzem kraju po nieco kontrowersyjnej zmianie wyniku finału. W obecnej kampanii ekipa TaZa i NEO radzi sobie już jednak bez zarzutów, co potwierdziła w fazie zasadniczej. Zespół zaliczył przede wszystkim imponujący rajd pod koniec fazy. W ostatniej kolejce HONORIS rozgrywało zaległe mecze, efekt? Pięć zwycięstw, jeden remis, zero porażek.

W rezultacie drużyna wystrzeliła w górę i zakończyła fazę na 1. miejscu, z 44 punktami na koncie. To pięć oczek przewagi nad drugim w tabeli Anonymo. Dzięki temu NEO i TaZ zabiorą swoich kolegów z drużyny do play-offów, które odbędą się w pierwszy weekend listopada.

Anonymo rzutem na taśmę ląduje w play-offach

Ostatnia, 9. kolejka była udana również dla Anonymo. Zespół Janusza „Snax" Pogorzelskiego wykonał kawał dobrej roboty, wygrywając wszystkie cztery spotkania. Dzięki temu podopieczni Adriana „imd" Piepera zakończyli fazę zasadniczą na 2. miejscu.

Anonymo przeskoczyło tym samym Wisłę All in! Games Kraków. Biała Gwiazda w ostatniej kolejce wygrała swoje dwa mecze, ale musiała liczyć na potknięcie Anonymo, by wskoczyć na 2. miejsce – premiowane bezpośrednim awansem do play-offów. Ostatecznie Wiślacy muszą zadowolić się najniższym stopniem podium. Teraz czekają na nich przygotowania do fazy Play-in, która wyłoni dwóch kolejnych uczestników play-offów. Zespół z Krakowa zagra o awans z Ungentium.

Rozczarowujące beniaminki

Obecny sezon mijał pod znakiem znakomicie radzących sobie beniaminków – Ungentium i Team ESCA Gaming. Obie drużyny przez znaczną część rozgrywek zajmowały 1. i 2. miejsce w tabeli. Co prawda wiele zawdzięczały terminarzowi, niemniej jednak obie ekipy mogły zachować swoje pozycje, gdyby lepiej rozegrały ostatnią kolejkę.

Ostatecznie zarówno Ungentium jak i Team ESCA Gaming przegrały swoje spotkania i spadły tym samym w tabeli. dla Ungentium upadek był mniej bolesny – zespół skończył fazę zasadniczą na 4. miejscu, dzięki czemu podopiecznym Macieja „Luz" Bugaja wystarczy jedno zwycięstwo – z Wisłą – by awansować do play-offów. Team ESCA Gaming trafił również do Play-inów, ale do dolnej drabinki. Tym samym droga do wymarzonej fazy pucharowej znacząco się wydłużyła.

Z ligi zaś spadli inni debiutanci – The Lycans i Tarczyński Protein Team. Ekipa Dolej Miodu w ostatniej chwili uciekła spod topora, wygrywając w 9. kolejce z The Lycans.

Tabela fazy zasadniczej:

HONORIS – 44 pkt Anonymo – 39 pkt Wisła All in! Games Kraków – 38 pkt Ungentium – 35 pkt Team ESCA Gaming – 29 pkt M1 EDEN – 19 pkt Dolej Miodu – 18 pkt MAD DOG’S PACT – 18 pkt Tarczyński Protein Team – 16 pkt The Lycans – 7 pkt

