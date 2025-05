Oto najlepsza jedenastka Ligi Konferencji. Jest zawodnik z Ekstraklasy!

W środowy wieczór na wrocławskim stadionie doszło do zwieńczenia sezonu Ligi Konferencji. Czwarty finał w historii tych rozgrywek rozstrzygnięty został na korzyść Chelsea. Gole Enzo Fernandeza, Nicolasa Jacksona, Jadona Sancho i Moisesa Caicedo zapewniły zespołowi z Londynu triumf. Real Betis musiał obejść się smakiem. Chelsea nie tylko wygrała całe rozgrywki, ale zdominowała konkurencję w wyborze jedenastki sezonu.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski nie przyleci na kadrę! "Emocje są ogromne"

Pululu doceniony. Ramię w ramię z gwiazdami Chelsea i Betisu

UEFA w czwartkowe popołudnie ogłosiła, którzy zawodnicy znaleźli się w najlepszej drużynie rozgrywek. Polscy kibice, a zwłaszcza ci kibicujący na co dzień Jagiellonii Białystok mogą czuć dumę. W jedenastce znalazł się bowiem Afimico Pululu. Napastnik, który zdobył aż osiem goli w trzecim najważniejszym pucharze w Europie, był jednym z dwóch piłkarzy, którzy nie zagrali w półfinale LK, a mimo to zostali docenieni.

Drugim był Svit Seslar - środkowy pomocnik NK Celje. Aż czterech piłkarzy wybranych przez UEFA gra na co dzień w Chelsea. To bramkarz Filip Jorgensen, środkowy obrońca Tosin Adarabioyo, pomocnik Enzo Fernandez i skrzydłowy Cole Palmer. Europejska federacja doceniła także trzech zawodników Realu Betis: prawego obrońcę Youssufa Sabaly'ego, stopera Natana i środkowego pomocnika Isco. Zespół uzupełnili napastnik Djurgardens Tokmac Nguen i lewy obrońca Fiorentiny Robin Gosens.

Jaka atmosfera panowała podczas środowego finału Ligi Konferencji we Wrocławiu?

"Piłkarze Chelsea wybiegli na murawę w akompaniamencie piosenki "London Calling" grupy The Clash. Zawodnicy Betisu, gdy tylko pojawili się na boisku, zaczęli zagrzewać fanów do żywiołowego dopingu. Ten rozpoczął się jeszcze przed pierwszym gwizdkiem i nie ustawał przez cały mecz. Gdy zaś do siatki trafił Ezzalzouli, zielono-biała armia dosłownie uniosła się w powietrze. Przez stadion przeszła nieprawdopodobna wrzawa" - tak prosto ze stolicy Dolnego Śląska relacjonowali dziennikarze Sport.pl.

XI sezonu Ligi Konferencji według UEFA: Filip Jorgensen (Chelsea) - Youssouf Sabaly (Real Betis), Tosin Adarabioyo (Chelsea), Natan (Real Betis), Robin Gosens (Fiorentina) - Svit Seslar (NK Celje), Isco (Real Betis), Enzo Fernandez (Chelsea) - Cole Palmer (Chelsea), Afimico Pululu (Jagiellonia Białystok), Tokmac Nguen (Djurgardens)