Rewolucja na polskiej scenie VALORANTA. Kibice w końcu zobaczą idoli na żywo

W Polsce ruszyła kolejna inicjatywa społeczności VALORANTA. Tym razem jest to największe, krajowe przedsięwzięcie – BeChampions to cykl LAN-owych turniejów rozgrywanych w całej Polsce. Ponadto zawiązano współpracę z BeLoud Cup, przez co powstał również ranking BeContender uwzględniający obie rozgrywki.

Nowy gracz na scenie

Projekt BeChampions to produkt polskiej agencji CFA, który zamierza namieszać na krajowej scenie VALORANTA. Będzie to cykl turniejów LAN-owych, organizowanych w różnych częściach Polski. Co więcej, na wydarzenia będą mogli zawitać kibice. Dzięki temu będą to pierwsze LAN-y VALORANTA z uczestnictwem publiczności zorganizowane nad Wisłą.

Pierwszy LAN odbędzie się w dniach 30-31 października w Gdańsku w Kinguin Esport Lounge. Kilka dni wcześniej, 18-21 października odbędą się otwarte kwalifikacje dla drużyn. Ostatecznie cztery najlepsze otrzymają zaproszenie do wzięcia udziału w gdańskim wydarzeniu. Pula nagród turnieju wynosi 8000 złotych.

Nawiązanie współpracy z BeLoud

Projekt nie będzie działał samotnie. Nawiązał bowiem współpracę z firmą BeLoud, która organizuje od roku turnieje VALORANTA w Internecie. W październiku odbędzie się już dziesiąta edycja. Będzie się ona różniła od pozostałych, bowiem jest pierwszą, która wchodzi w skład większego cyklu. Organizatorzy BeChampions i BeLoud Cup stworzyli specjalny ranking, do którego drużyny zbierają punkty w obu rozgrywkach, a następnie miejsce w rankingu wpływa na rozstawienie w kwalifikacjach do następnych turniejów. Jest to więc system naczyń połączonych.

Kalendarz rozgrywek wygląda w następujący sposób:

BeLoud Cup #10 – 8-10 października BeChampions Tour – BeContender #1 – 30-31 października BeChampions Tour – BeContender #2 - listopad BeChampions Tour – BeContender #3 – grudzień

We wszystkich wymienionych wyżej turniejach do zdobycia będzie od 225 do 250 punktów. Drużyny, które zajmą na koniec najwyższe miejsca w rankingu, zakwalifikują się na turniej rangi BeChallengers z pulą nagród wynoszącą 16 tysięcy złotych.

