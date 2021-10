Burza po słowach dyrektora wielkiej organizacji. "Okradliście małą polską drużynę"

PGL Major Stockholm będzie najważniejszym turniejem CS:GO w 2021 roku. Są to swego rodzaju mistrzostwa świata, na których pojawi się absolutna czołówka światowej sceny. Przy wydarzeniu pracują również profesjonaliści z branży eventowej czy mediów. Nierówności w tej drugiej wskazał Jonas Gundersen.

Początek zamieszania

Zazwyczaj ogłoszenie listy komentatorów, analityków i hostów ma pozytywny odbiór. Początkowo podobnie było w przypadku PGL Major Stockholm, gdyż organizatorzy dopełnili wszelkich starań, by turniej był przedstawiony przez najlepszych ekspertów i anglojęzycznych komentatorów. Na liście pojawiły się takie nazwiska jak Richard Lewis, Duncan „Thorin" Shields, Alex „Machine" Richardson, Anders „Anders" Blume, Matthew „Sadokist" Trivett czy Jason „moses" O’Toole.

Nie wszystkim jednak wybór organizatorów przypadł do gustu. Jeden z najważniejszych ludzi w Counter-Strike’u – dyrektor operacyjny Ninjas in Pyjamas czyli Jonas Gundersen wskazał, że wśród „talentów" znalazło się miejsce tylko dla jednej osoby, która nie jest białoskórym mężczyzną. Szwed zaakcentował, że najważniejszy turniej CS:GO powinien być organizowany przez bardziej zróżnicowane środowisko. Tweet od razu wzbudził ogromne zamieszanie, a stanowiska zajęły największe gwiazdy esportowych mediów.

„Okradliście małą polską drużynę, kupo g*wna"

Najdosadniej w całej aferze wypowiedział się jeden z analityków PGL Major Stockholm – Duncan „Thorin" Shields. Brytyjczyk przez cały wieczór na Twitterze atakował nie tylko Gundersena, ale także jego organizację. Stanął nawet w obronie polskiej drużyny Anonymo. – Oto co NIP zrobił w 2021 roku. […] Okradł małą drużynę z Polski ze zwycięstwa w meczu kwalifikacyjnym do Majora, stosując nieczyste zagrania za plecami – napisał Shields. Wyliczył również inne przewinienia organizacji. – Obrażaliście masowo wielu pracowników i dziennikarzy, przypisaliście sobie zasługi organizacji Majora w Szwecji, mimo że jedynie chwaliliście się w mediach społecznościowych. Gundersen, nazwałeś Hindusa „białym mężczyzną", bo tak naprawdę nie przejmujesz się ludźmi. […] Jeśli czujesz się taki mocny, to spójrz w lustro i oddaj swoje stanowisko komuś innemu, kupo g*wna – zakończył Thorin.

Brytyjczyk oczywiście nawiązał do afery z maja 2021 roku, kiedy to Anonymo Esports pokonało Ninjas in Pyjamas w ramach FLASHPOINT 3, który był turniejem kwalifikacyjnym do PGL Major Stockholm. Szwedzi po naciskach na organizatora doprowadzili do powtórzenia spotkania. Powód? Rzekomy „losing" czyli utrata pakietów utrudniająca grę.

Szwed hipokrytą?

Wielu innych komentatorów wskazało, że za wyborem osób pracujących podczas PGL Major Stockholm stała selekcja osób najlepszych, a nie uwzględniająca rasę czy płeć. Allan „Rejin" Petersen pracujący w przeszłości w największych organizacjach świata wyraził swoje zdanie na temat obecności kobiet. – Z tego co wiem, to najlepsze kobiety są zatrudniane, albo mają inne plany. Nowe twarze są mile widziane, ale także stawiałbym po prostu na najlepszych – pisze Rejin. Krok dalej poszedł Auguste „Semmler" Massonnat, który nazwał zachowanie Gundersena rasistowskim.

Dyrektorowi Ninjas in Pyjamas wytknięto również hipokryzję. Zrobił to Chad „SPUNJ" Burchill, który zapytał go, dlaczego w składzie CS:GO NIP-u nie ma większej różnorodności. Przypomnijmy, że cały skład jest zbudowany z pięciu białych mężczyzn, czterech z nich pochodzi ze Szwecji, jeden z Danii.

