Startuje najważniejszy turniej w roku! Przed nami mistrzostwa świata w League of Legends

Zwieńczeniem roku profesjonalnych rozgrywek w League of Legends są coroczne mistrzostwa świata, które mają miejsce na przestrzeni października i listopada. Wczesnym wtorkowym popołudniem zostanie zainaugurowana tegoroczna edycja turnieju od fazy play-in, a już w pierwszy dzień możemy oczekiwać niezwykle emocjonujących spotkań.

REKLAMA

Gigantyczne pieniądze w esporcie. Polak z szansą na zarobienie milionów

Hit na start Worlds 2021

Organizatorzy zadbali, aby w pierwszym spotkaniu turnieju fanom nie brakowało emocji. Dlatego już na sam start będziemy mogli śledzić poczynania zespołów z dwóch najmocniejszych regionów - Chin i Korei. Do akcji wejdą zawodnicy LNG Esports oraz Hanwha Life Esports. To najprawdopodobniej reprezentanci obu tych formacji będą rywalizowali o pierwsze miejsce w grupie A, które zapewnia bezpośredni awans do kolejnego etapu rozgrywek. Wiele osób też oczekuje, że obie z nich bez większych problemów poradzą sobie z pozostałymi oponentami w swoim zbiorze, dlatego dzisiejszy rezultat będzie kluczowy w kontekście zajęcia pierwszej lokaty.

Zobacz wideo Esportowe abecadło. Poznaj najważniejsze pojęcia w League of Legends

Następnie czeka nas seria pojedynków, w których udział wezmą drużyny z mniej znanych regionów. Na scenie w Rejkiawiku pojawią się takie ekipy, jak Unicorns of Love ze Wspólnoty Niepodległych Państw, RED Kalunga z Brazylii, czy PEACE z Oceanii. Ostatni z wymienionych zespołów powinien szczególnie zainteresować widzów ze Starego Kontynentu, wszak w ich szeregach znalazł się Kiss "Vizicsacsi" Tamás, który niegdyś reprezentował Europę na mistrzostwach świata w LoL-u.

Dziś w akcji także Perkz

Dziś na scenie pojawi się również Cloud9. Na środkowej alejce Chmurek znajdziemy Lukę "Perkza" Perkovicia, wielokrotnego mistrza europejskich rozgrywek, a także finalistę Worldsów z 2019 roku. Chorwat w zeszłym roku przeniósł się do formacji z Ameryki Północnej, niemniej przez lata gry na Starym Kontynencie niewątpliwie zaskarbił sobie serca wielu Europejczyków.

Twórcy eFootball 2022 przepraszają za nieudaną premierę. Fatalny start gry

Dziesięć zespołów weźmie udział w fazie play-in tegorocznych mistrzostw świata w League of Legends. Zostały one podzielone na dwie grupy, z których liderzy zostaną nagrodzeni awansem do fazy grupowej, a miejsca od 2. do 4. zostaną rozstawione w drabince pojedynczej eliminacji, która wyłoni pozostałych dwóch uczestników kolejnego etapu.

Pełen harmonogram wtorkowych meczów na Worlds 2021 wygląda następująco:

13:00 - Hanwha Life Esports vs LNG Esports

14:00 - INFINITY vs RED Kalunga

15:00 - LNG Esports vs PEACE

16:00 - Hanwha Life Esports vs INFINITY

17:00 - Unicorns of Love vs DetonatioN FocusMe

18:00 - Galatasaray Esports vs Beyond Gaming

19:00 - DetonatioN FocusMe vs Cloud9

20:00 - Unicorns of Love vs Galatasaray Esports

Transmisje z Worlds 2021 będziecie mogli śledzić w polskim języku za pomocą kanałów Polsat Games, między innymi w telewizji czy też za pomocą platformy Twitch.

Lewandowski znowu wyróżniony. Polak numerem jeden w popularnej grze