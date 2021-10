Polak blisko podium mistrzostw świata TFT. Był jedynym Europejczykiem w finale

Kacper "Shircane" Piśniak to jeden z czołowych polskich zawodników w auto-battlerze Riot Games, Teamfight Tactics. 21-latek był jedynym reprezentantem Polski, oraz jednym z czterech graczy z Europy w zakończonych w poniedziałek mistrzostwach świata w TFT. Zdołał on dojść do wielkiego finału rozgrywek, gdzie był o włos od podium.

Polak na czwartym miejscu w mistrzostwach świata

Shircane zakończył bowiem zmagania na czwartej lokacie. Finalnie zgromadził on na swoim koncie 27 punktów. Lepsi od niego okazali się reprezentanci Ameryki Północnej i Chin. Rival Daminov "DeliciousMilkGG" Ruslanovich zajął ostatnie miejsce na podium, gdzie zawodnicy z Państwa Środka, występujący pod pseudonimem Huanmie i QituX, finiszowali kolejno na pierwszym i drugim miejscu.

Tym samym Polak zainkasował okrągłe 17 tysięcy dolarów. Warto wspomnieć, że Piśniak był jedynym Europejczykiem, któremu udało się awansować do finalnego starcia, w którym udział wzięło ośmiu zawodników.

2021 rok udany dla Shircane'a

Shircane może 2021 rok zaliczyć do jak najbardziej udanych. Poza świetnym występem na mistrzostwach świata, na przestrzeni ostatnich paru miesięcy 21-latek zatriumfował w pierwszym sezonie Ultraligi w Teamfight Tactics.

