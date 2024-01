Sceny w Zakopanem. Kubacki pofrunął, a potem chwile grozy

Za nami już zmagania na dwóch z trzech skoczni w PolSKIm Turnieju. O ile w Wiśle konkursy duetów oraz indywidualny zostały przeprowadzone bez problemów, o tyle w Szczyrku było wszystko oprócz odpowiednich warunków. Szalejący wiatr uniemożliwił przeprowadzenie zawodów do końca i te zostały anulowane po skokach 40 z 50 zawodników w pierwszej serii. To o tyle przykra sytuacja, że był to pierwszy w historii konkurs Pucharu Świata na tamtejszym obiekcie.

Równe skoki polskich skoczków. Komplet wystąpi w konkursie indywidualnym w Zakopanem

Po Szczyrku przyszła kolej na Zakopane, gdzie w piątkowy wieczór o godzinie 18 przeprowadzone zostały kwalifikacje, w których wzięło udział ośmiu polskich skoczków - Andrzej Stękała, Klemens Murańka, Maciej Kot, Aleksander Zniszczoł, Paweł Wąsek, Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Piotr Żyła. Doskonała wiadomość jest taka, że kwalifikację uzyskała cała ósemka!

Andrzej Stękała z notą 125,8 pkt zakończył kwalifikacje na 42. miejscu, Klemens Murańka (125,9 pkt) był 41., a Maciej Kot (127,3 pkt) 36. Po kilkunastu skoczkach zameldowali się Aleksander Zniszczoł i Paweł Wąsek. Pierwszy z nich (131,1 pkt i 34. miejsce) i drugi (136,4 pkt i 20. pozycja) także bez większych problemów wywalczyli kwalifikację.

A jak najstarsi polscy skoczkowie sobie poradzili? Kamil Stoch (133,5 pkt) był 25., Dawid Kubacki (139 pkt. był najlepszy z Polaków i zakończył kwalifikacje na 18. miejscu. Za to Piotr Żyła (132,2 pkt) został sklasyfikowany na 31. pozycji. Całe kwalifikacje wygrał Stefan Kraft przed Andreasem Wellingerem i Manuelem Fettnerem.

Niestety, nie obyło się bez przykrego akcentu. Zaraz po skoku Kubackiego na belce usiadł Daniel Andre Tande. Norweg oddał skok i wylądował, ale chwilę po tym odjechała mu lewa narta. Norweg nie ustał i wywrócił się. Na domiar złego nie wypięły mu się narty. Tande podniósł się, ale nie opuścił zeskoku o własnych siłach. Musieli mu pomóc ratownicy.

Wyniki kwalifikacji w Zakopanem:

1. Stefan Kraft - 140 m, 157,9 pkt

2. Andreas Wellinger - 139,5 m, 154,8 pkt

3. Manuel Fettner - 134,5 m, 151,2 pkt

4. Peter Prevc - 135 m, 151,1 pkt

5. Ren Nikaido - 137 m, 149,7 pkt

6. Johann Andre Forfang - 136,5 m, 149,5 pkt

7. Lovro Kos - 135 m, 149,2 pkt

8. Gregor Deschwanden - 136 m, 148,2 pkt

9. Stephan Embacher - 134 m, 147,6 pkt

10. Anze Lanisek - 132 m, 146,6 pkt

18. Dawid Kubacki - 135 m, 139 pkt

20. Paweł Wąsek - 129 m, 136,4 pkt

25. Kamil Stoch - 128 m, 133,5 pkt

31. Piotr Żyła - 129 m, 132,2 pkt

34. Aleksander Zniszczoł - 127 m, 131,1 pkt

36. Maciej Kot - 122 m, 127,3 pkt

41. Klemens Murańka - 124 m, 125,9 pkt

42. Andrzej Stękała - 119 m, 125,8 pkt

W sobotę 20 stycznia o 16:00 na skoczni w Zakopanem przeprowadzony zostanie konkurs drużynowy. Za to w niedzielę 21 stycznia o 16:00 odbędzie się konkurs indywidualny, który zakończy rywalizację w PolSKIm Turnieju. Relacje z obu zawodów będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.