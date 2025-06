Polacy grają w 1/8 finału Euro! Oglądaj mecz Polska - Litwa [TRANSMISJA]

Mecz z Ukrainą był dla Polaków największym testem w grupie C. Nasi wschodni sąsiedzi strzelili aż trzynaście goli Serbii i Włochom (nasza kadra sześć), pokazując, że do Mołdawii także przyjechali po medale. Niewiele zabrakło, a udałoby się wyrwać im wygraną w grupie. Niestety rzut karny w końcówce wykorzystany przez Antona Rosa doprowadził do remisu 2:2, a taki wynik z uwagi na bilans bramkowy dawał pierwsze miejsce Ukraińcom.

Litwini jak Polacy. Ale faworyt był jeden

To sprawiło, że to nasi wschodni sąsiedzi zagrają z trzecią drużyną grupy D, czyli Łotwą. Polacy natomiast trafili na zdobywców drugiej lokaty w grupie B, czyli Litwą. Nasi kolejni już w tym turnieju sąsiedzi podobnie jak my wywalczyli siedem punktów w fazie grupowej. Po wygranych 4:0 z Cyprem i 2:0 z Węgrami przyszedł remis 1:1 z Kazachstanem, który podobnie jak Ukraina wygrał grupę dzięki bramkom. Polacy byli bezsprzecznie faworytem w starciu z Litwinami, ale absolutnie nie mogli ich lekceważyć, jeśli chcieli pozostać w grze o medale, po które pojechali do Mołdawii.

