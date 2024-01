To nie żart! Właściciel Rakowa chce kupić pierwszoligowy klub

W ostatnich latach Raków Częstochowa regularnie odnosił sukcesy. Najpierw awansował do I ligi, a potem ekspresowo zameldował się w ekstraklasie. Po czterech sezonach udało mu się nawet wywalczyć mistrzostwo Polski. Do tego dołożył też dwa Puchary oraz Superpuchary kraju. Duża w tym zasługa Marka Papszuna, a także władz klubu. Niewykluczone, że już niedługo właściciel, Michał Świerczewski pomoże kolejnej drużynie dojść na szczyt.

Właściciel Rakowa chce przejąć kolejny klub. Słowacy zachwyceni

Już kilka dni temu media donosiły, że właściciel Rakowa jest zainteresowany wykupem słowackiego Tatrana Preszów. To najstarszy klub (1898), który istnieje na terenie naszych południowych sąsiadów i należy do miasta. Na co dzień gra w II lidze i ma dużą szansę na awans na najwyższy poziom rozgrywek. Drużyna nie ma w dorobku jednak wielu trofeów. Najważniejszym był Puchar Słowacji z 1992 roku.

Kilka lat temu klub znajdował się w kryzysie i nieodpowiednio nim zarządzano. Dodatkowo nie było chętnych na kupno. To może zmienić się już wkrótce. Niewykluczone bowiem, że zakupi go właśnie Świerczewski.

Nowe informacje w sprawie przekazał portal TVP Sport. "Rozmowy są już na drugim poziomie zaawansowania. Miasto Preszów jest zainteresowane sprzedażą klubu. Kwoty sprzedaży na razie są ściśle strzeżoną tajemnicą. Wiele będzie tutaj jednak zależało od audytu finansowego klubu, na który na razie czekają zarówno jego władze, jak i włodarze miasta. (...) Kwota zakupu udziałów w klubie z Preszowa nie powinna być jednak wygórowana" - czytamy.

Kibice oraz działacze z niecierpliwością wyczekują nowego inwestora. Jak podkreślił jeden z rozmówców TVP, który jest związany z klubem, w Słowacji spoglądają z optymizmem w przyszłość. Są zadowoleni, że to właśnie działacz Rakowa może zostać nowym właścicielem. To właśnie on jest najpoważniejszym kandydatem.

- Widać, że Świerczewski to człowiek dobrze znający się na biznesie. Zna mechanizmy sportowych inwestycji i wie, jak na nich zarabiać. Ale można to dostrzec, że nie zależy mu tylko na pieniądzach. To poważny inwestor i widać, że Tatran nie będzie dla niego tylko "zabawką" - powiedział rozmówca.

Raków rozpędza się na rynku transferowym

Jak na razie nie wiadomo, kiedy i czy w ogóle dojdzie do finalizacji transakcji. Ostatnie wyniki sportowe klubu mogą jednak napawać optymizmem i skłonić do zakupu Tatrana. Drużyna zajmuje obecnie drugą lokatę w II lidze z dorobkiem 37 punktów. Do lidera, KFC Komarno traci siedem punktów.

Priorytetem dla Świerczewskiego jest oczywiście Raków. Polska ekipa pozostaje bardzo aktywna na rynku transferowym i stara się zbroić przed rundą wiosenną. Dokonała już czterech wzmocnień - do klubu dołączyli Muhamed Sahinović, Erick Otieno, Jakub Myszor i Matej Rodin, a na tym władze nie zamierzają poprzestawać.