Reprezentacja Polski ma za sobą 50% meczowych planów czerwcowego zgrupowania. Biało-czerwoni w piątkowy wieczór pokonali w Chorzowie Mołdawię. Do siatki rywali trafiali Matty Cash i Bartosz Slisz.

REKLAMA

Zobacz wideo Kto zostanie nowym trenerem Legii? Kosecki: Henning Berg chyba zobaczył, co się tu dzieje i zrezygnował

W 30. minucie spotkania cały stadion zaczął bić brawo Kamilowi Grosickiemu, który tym spotkaniem zakończył reprezentacyjną karierę. Zresztą - starcie z Mołdawią od początku było zapowiadane jako pożegnanie skrzydłowego Pogoni Szczecin. Do momentu zejścia z boiska Grosicki był zdecydowanie najlepszym aktorem widowiska.

Po zmianie stron tempo meczu siadło. Brakowało składnych akcji, a Polacy momentami nie sprawiali wrażenia drużyny, która dąży do zdobycia drugiego gola. I choć ostatecznie w końcówce udało się go strzelić - z dystansu trafił Bartosz Slisz - to eksperci nie zmienili optyki na to spotkanie. Nie mieli litości dla reprezentacji Polski w swoich osądach.

"W drugiej połowie Polacy stwierdzili, że chcą odpocząć. Nie ma nikogo, szczególnie po zejściu Grosickiego, kto mógłby choć na moment dodać intensywności" - pisał dziennikarz Sport.pl Marcin Jaz.

"To przechodzi ludzkie pojęcie, jak bardzo reprezentacji Polski nie da się oglądać" - komentował Sebastian Chabiniak z Eleven Sports.

"Gwizdy na Śląskim zasłużone - absolutnie beznadziejny wyrób meczopodobny drużyny, do której naprawdę trudno poczuć sympatię" - dodawał Mateusz Hawrot z Meczyki.pl.

"Przecież to jest rozpacz. Wstyd kompletny. 20. mecz Michała Probierza w roli selekcjonera. Blisko dwa lata pracy. Prawie 50 przetestowanych na boisku zawodników (jeśli dobrze liczę - 46). Ta drużyna nie ma nic. Nie potrafi kontrolować Mołdawii (!). Zatrważająco zmarnowany czas" - pisał Marcin Borzęcki z Viaplay i Kanału Sportowego.

"Naprawdę podziwiam (i jednocześnie nie potrafię zrozumieć) ludzi, którzy płacą niemałe pieniądze za bilet na mecz towarzyski reprezentacji Polski. Oni powinni dopłacać nawet tym, co to oglądają w telewizji" - gorzko przyznawał dziennikarz "Super Expressu" Konrad Marzec.

We wtorek podopieczni Michała Probierza rozegrają znacznie ważniejszy mecz. W eliminacjach do mistrzostw świata zmierzą się w Helsinkach z Finlandią. Biało-czerwoni po dwóch spotkaniach mają na koncie sześć punktów. Finowie zgromadzili cztery punkty. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji na żywo z tego starcia, która będzie dostępna Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.