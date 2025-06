Tak mołdawskie media piszą o meczu z Polską. Wymowne

Polska pokonała Mołdawię 2:0 w meczu towarzyskim. W tym starciu Biało-Czerwoni musieli radzić sobie bez Roberta Lewandowskiego, którego nawet nie ma na zgrupowaniu oraz Piotra Zielińskiego. Pomocnik doznał urazu mięśnia, a selekcjoner nie chciał ryzykować przed ważnym starciem z Finlandią. Gole strzelili Matty Cash i Bartosz Slisz.

Tak mołdawskie media reagują po meczu z Polską

Czy na temat tego spotkania można było sporo przeczytać w mołdawskich mediach tak dużo, jak w polskiej prasie? Wygląda na to, że nie. Serwis moldfootball.com podał suchy wynik ze zdobywcami bramek i składami wraz ze wszystkimi zmianami. Tak samo ten mecz "opisał" serwis fmf.md. Trochę bardziej rozpisali się dziennikarze gol.md, który do krótkiego opisu meczu i goli dopisał, kiedy reprezentacja Mołdawii zagra kolejny mecz - 9 czerwca z Włochami.

Z kolei dziennikarze moldova1.md opisali bardzo szczegółowo ten mecz i zwrócili uwagę, że pierwsze zagrożenie Mołdawianie stworzyli w 66. minucie. "W 66. minucie reprezentacja Mołdawii przeprowadziła pierwszy naprawdę groźny atak, Sergiu Platica zbiegł prawą stroną boiska i podał w pole karne do Virgiliu Postolachi'ego. Napastnik oddał strzał z około ośmiu metrów, ale trafił w Marcina Bułkę" - czytamy.

Tak dziennikarze zareagowali na gola Bartosza Slisza z 88. minuty: "Otrzymał piłkę około 23 metry od bramki i oddał potężny strzał, pokonując Cristiana Avrama" - dodano.

Kolejny mecz reprezentacja Polski rozegra już we wtorek 10 czerwca. Rywalami Biało-Czerwonych będą Finowie, którzy - zdaniem wielu ekspertów - są naszym największym rywalem do zajęcia drugiego miejsca w grupie G eliminacji do mistrzostw świata 2026 z Holandią, Litwą i Maltą.