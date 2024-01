Wielka sensacja w AO! Dzieli je aż 150 miejsc. Debiutantka idzie jak burza

Tegoroczny Australian Open przejdzie do historii jako turniej wielkich sensacji. W piątek doczekaliśmy się kolejnej. Zaledwie 20-letnia Maria Timofiejewa, która w rankingu WTA plasuje się pod koniec drugiej setki, wyrzuciła z zawodów pukającą do pierwszej dziesiątki Beatriz Haddad Maię. To nie pierwsza niespodzianka z udziałem Rosjanki. W poprzednich rundach wyeliminowała dwa inne głośne nazwiska.

6 Reuters, Screen YouTube Otwórz galerię Na Gazeta.pl