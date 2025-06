Finał Roland Garros 2025. O której mecz Sabalenka - Gauff? [TRANSMISJA, WYNIK]

Iga Świątek miała dwa zacięte sety z Aryną Sabalenką w półfinale Rolanda Garrosa. Białorusinka miała problemy z Polką, ale w trzecim secie była już wyraźnie lepsza. Finalnie wygrała 7:6, 4:6, 6:0 i to ona awansowała do wielkiego finału.

- Czuje się niesamowicie z powodu pierwszego finału, ale robota nie jest jeszcze wykonana. Cieszę się bardzo z tego zwycięstwa. Bardzo dziękuje kibicom, bo ich wsparcie było niesamowite - powiedziała Sabalenka świeżo po meczu.

- Zero niewymuszonych błędów przeciwko Idze Świątek na mączce w półfinale Rolanda Garrosa w trzecim secie! To było 6:0! To nie jest tak, że Sabalenka nie podejmuje ryzyka. Zero niewymuszonych błędów, a przy tym uderza w piłkę najmocniej na świecie. Niewiarygodne - tak jej występ ocenił z kolei Andy Roddick.

Sabalenka w finale zmierzy się z Coco Gauff. Amerykanka w półfinale miała zdecydowanie łatwiejszą przeprawę. Zmierzyła się tam z rewelacją turnieju Lois Boisson i pewnie ograła Francuzkę 6:1, 6:2. Do tej pory z Białorusinką rywalizowała dziesięć razy. Obie mają na koncie po pięć zwycięstw.

Finałowe spotkanie Sabalenki z Gauff odbędzie się w sobotę o godzinie 15:00. Będzie można je obejrzeć na antenie Eurosportu. Transmisja będzie dostępna także na platformie Max. Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.