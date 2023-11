Tragedia na skoczni w Planicy. Ważna postać nie żyje

Tragiczne wieści dotarły do nas w poniedziałkowe popołudnie ze Słowenii. Nie żyje jedna z postaci odpowiedzialnych za przygotowanie skoczni do lotów w Planicy, Iztok Pergarac. 64-latek najprawdopodobniej spadł z drabiny podczas kontroli jednego z budynków na terenie skoczni. Mimo natychmiastowej reanimacji nie udało się go uratować. - Był osobą, której nie dało się nie zauważyć - wspominał go Clas Brede Brathen.

3 Fot. Marek Podmokły / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl