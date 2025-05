Oto długo oczekiwana zmiana w skokach. "Nadchodzą trudne czasy"

Zobacz wideo

Pod koniec kwietnia br. doszło do trzęsienia ziemi w skokach narciarskich. Christian Kathol zrezygnował z funkcji kontrolera sprzętu, co ogłosił Sandro Pertile, szef Pucharu Świata. Po części to pokłosie skandalu z mistrzostw świata w Trondheim, gdzie Norwegowie zostali przyłapani na oszustwie i zawieszeni. - Powody tej decyzji dotyczą spraw prywatnych i rodzinnych - tłumaczył Pertile. "Skokami rządzą osoby, które zamiast porządnie posprzątać, mogą narobić więcej bałaganu. Skokami rządzi banda klaunów" - pisał Jakub Balcerski ze Sport.pl w marcu br. Znamy już następcę Kathola.

REKLAMA

"Żołnierski autorytet". Oto nowy kontroler sprzętu w Pucharze Świata

TVP Sport informuje, że nowym kontrolerem sprzętu w skokach narciarskich zostanie Austriak Juergen Winkler. - To postać, która ma mocny background w zakresie edukacji militarnej. Zagwarantuje jakościową kontrolę sprzętu i decyzyjność. Dla tych, którzy nie respektują naszych zasad, nadchodzą trudne czasy - komentuje Sandro Pertile, szef Pucharu Świata. Winkler brał udział w misjach i był wysoko postawionym żołnierzem. Do 17. roku życia uprawiał skoki narciarskie, a z czasem wszedł w struktury FIS.

Winkler wcześniej pracował z Katholem jako drugi kontroler sprzętu, odpowiedzialny za mierzenie, jaka jest wysokość kroku w kombinezonie na szczycie skoczni. - Najlepiej czuję się w roli kontrolera sprzętu. Kocham pracować z Sandro Pertile i go wspierać. To obecnie najlepszy człowiek do tej funkcji - opowiadał Winkler w wywiadzie na kanale YouTube "W sporcie". Poza działaniem w FIS Winkler ma od 20 lat firmę consultingową.

- Od niego, nawet jak się na niego patrzy, bije taki żołnierski autorytet - mówi Agnieszka Baczkowska, czyli kontrolerka sprzętu w kobiecym Pucharze Świata oraz wieloletnia działaczka w FIS.

Jedną z ważniejszych postaci przy kontroli sprzętu będzie też Mathias Hafele, do niedawna prawa ręka Thomasa Thurnbichlera w polskiej kadrze. "Mathias, biegły w temacie, ma być ekspertem. Ma dostarczyć federacji wiedzę praktyczną o tym, jak i w czym się skacze. Jak i czego szukają reprezentacje. Jak i na czym próbują oszukiwać czy naginać przepisy" - czytamy w artykule.

Zobacz też: Małysz reaguje na decyzję Stocha. Ujawnił, jaka jest prawda

- Postanowiliśmy udoskonalić, przeorganizować całą strukturę. Zdecydowaliśmy się na ten krok, żeby kontrola sprzętu działała dokładniej, lepiej i sprawniej. Hafele będzie ekspertem i edukatorem wszystkich pracujących w strukturach FIS kontrolerów: w skokach i kombinacji norweskiej. Będzie kluczową postacią - dodawał Pertile, opowiadając o roli Hafele.