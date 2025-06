Hitowy transfer w Ekstraklasie! Klub pięciokrotnie przebił rekord

Mateusz Kowalczyk w zeszłym roku dosyć niespodziewanie znalazł się w centrum uwagi - najpierw za sprawą transferu do GKS-u Katowice, a później powołania do reprezentacji Polski. Do ekstraklasowego klubu był wypożyczony z Broendby, ale zapadła decyzja o wykupieniu go za rekordową sumę. - Przygotowywaliśmy się od dłuższego czasu - powiedział Dawid Dubas, dyrektor sekcji piłki nożnej GKS-u.