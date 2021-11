Alarm przed niedzielnym konkursem skoków narciarskich w Niżnym Tagile

Pierwszy konkurs nowego sezonu w skokach narciarskich nie był dla Polaków udany. W czołowej 30. zawodów znalazło się tylko dwóch Polaków - Kamil Stoch, który zakończył zmagania na piątym miejscu i Dawid Kubacki, który był 13. Piotr Żyła, Jakub Wolny i Andrzej Stękała nie zdołali uzyskać kwalifikacji do drugiej serii.

O której godzinie niedzielny konkurs skoków? Uwaga na kwalifikacje

Puchar Świata w Niżnym Tagile. Niepokojące prognozy Zawody może utrudnić wiatr

W niedzielę Polacy staną przed szansą na rehabilitację. O godzinie 14:30 rozpoczną się kwalifikacje do niedzielnego konkursu Pucharu Świata w Niżnym Tagile. Na godzinę 16:00 z kolei zaplanowana jest pierwsza seria konkursowa. Na ten moment wiadomo, że w kwalifikacjach przed niedzielnym konkursem weźmie udział sześciu Polaków: Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Jakub Wolny, Andrzej Stękała i Stefan Hula.

Prognozy dla Niżnego Tagiłu pokazują, że niedzielną rywalizację skutecznie może utrudniać silny wiatr. Niewykluczone, że da on się we znaki podczas głównego konkursu, co dla organizatorów PŚ w Rosji nie byłoby nowością. W poprzednim sezonach w rosyjskim mieście często skoczkowie musieli radzić sobie z trudnymi warunkami.

Nietypowy "kibic" przed sobotnim konkursem w Niżnym Tagile. "Pewnie miał zaświadczenie"

W niedzielnym konkursie sukces z sobotniej rywalizacji będzie chciał powtórzyć Karl Geiger, który wygrał inauguracyjny konkurs. Drugie miejsce zajął Ryoyu Kobayashi, natomiast na najniższym stopniu podium uplasował się lider po pierwszej serii Halvor Egner Granerud.