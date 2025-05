Legenda kończy karierę. 252 metry w Vikersund zapamiętamy na zawsze

Tuż przed konkursem na dużej skoczni podczas tegorocznych mistrzostw świata w Trondheim, Jakub Balcerski, dziennikarz Sport.pl opublikował tekst o tym, jak Norwegowie oszukują, przeszywając kombinezony. Artykuł podparł nagraniami, zdjęciami i własną zakulisową wiedzą. Wybuchł wielki skandal. Cztery federacje złożyły protest, który sprawił, że FIS zdyskwalifikował dwóch Norwegów: Roberta Johanssona oraz Mariusa Lindvika.

Robert Johansson z ważną decyzją

Teraz 35-letni Robert Johansson podjął sensacyjną decyzję o zakończeniu sportowej kariery.

- Nie mogę się doczekać, aż dowiem się, co życie ma mi do zaoferowania dalej. Mimo że moim zdaniem nie było to zakończenie, na jakie zasługiwałem - powiedział Johansson w rozmowie z TV 2, nawiązując do zawieszenia.

Cały czas on jest bardzo sfrustrowany po decyzji FIS. Bo - jak przyznaje - sam nie wie, czemu został zawieszony.

- Chcieliśmy tylko nawiązać jakiś dialog i dowiedzieć się, za co zostaliśmy zawieszeni. Ale kiedy nie mają na to konkretnej odpowiedzi, równie trudno nam zrozumieć, co się dzieje. Z dnia na dzień zabrano mi skrzydła - dodał Johansson.

Norweg to trzykrotny medalista igrzysk olimpijskich (dwa razy brązowy medal drużynowo i raz indywidualnie). Wywalczył też dwa razy złoty medal mistrzostw świata w lotach narciarskich.

Johansson był też rekordzistą świata w długości skoku. 18 marca 2017 roku skoczył w Vikersund aż 252 metry.

