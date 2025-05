Kamil Stoch ogłosił ws. końca kariery! Wszystko jasne

W najbliższą niedzielę 25 maja Kamil Stoch będzie obchodzić 38. urodziny. Polski mistrz nieuchronnie zbliża się do końca kariery w skokach narciarskich. Wiele osób wskazywało, że może ją zakończyć po sezonie 2025/2026, gdyż będzie ku temu znakomita okazja, dzięki igrzyskom olimpijskim, które odbędą się na początku przyszłego roku.

Najbliższy sezon Pucharu Świata będzie ostatnim w karierze Kamila Stocha

TVP Sport opublikowało zapowiedź wywiadu z Kamilem Stochem, w którym poruszona została kwestia zakończenia kariery przez polskiego mistrza. W tej sprawie Stoch jasno ogłosił, że ten moment zbliża się nieuchronnie.

- Nie chcę być jak Kasai. Myślę, że powiedziałem to już na tyle zrozumiale, że każdy wyciągnął wniosek, że to będzie mój ostatni sezon - powiedział wprost Stoch.

W rozmowie poruszono także temat byłego już trenera polski skoczków Thomasa Thurnbichlera. Stoch odniósł się do słów Dawida Kubackiego, który powiedział po zakończeniu sezonu: "To, jak Thomas potraktował Kamila, to była zbrodnia".

- Dawid jest na tyle dorosły, że ma prawo do wypowiedzenia się na dany temat w sposób, jaki on uważa najbardziej za stosowny. Natomiast to był taki temat, gdzie trzeba było albo powiedzieć wszystko, albo nie odzywać się w ogóle. Niestety Dawid powiedział za mało, żeby ludzie to zrozumieli, żeby dobrze to było zrozumiane, a jednak za dużo, żeby to się obeszło bez echa - skomentował Stoch, dodając, że w kadrze nie było dobrej atmosfery, bo gdyby była, to inaczej wyglądałaby cała sytuacja.

Pełen wywiad zostanie wyemitowany we wtorek o godz. 22:35. Sezon skoków narciarskich 2025/2026 ma rozpocząć się wstępnie 21 listopada bieżącego roku w Lillehammer.