Dogadali się. Oto nowy klub reprezentanta Polski

Bieżący sezon zapowiadał się dla Aleksandra Śliwki niezwykle ekscytująco. Gwiazdor reprezentacji Polski postanowił po raz pierwszy w karierze opuścić PlusLigę i spróbować swych sił w rosnącej w siłę lidze japońskiej, gdzie wcześniej gwiazdami byli m.in. Michał Kubiak oraz Bartosz Kurek. Śliwka wybrał zespół Suntory Sunbirds, a w dodatku na Daleki Wschód jechał po ogromnym sukcesie, jakim było wicemistrzostwo olimpijskie w Paryżu.

Śliwka i Japonia, czyli związek rozczarowujący

Niestety ta przygoda nie układa się tak, jak wszyscy byśmy sobie tego życzyli. Śliwka falstart zaliczył już na starcie, choć nie ze swojej winy, bo okazało się, że leczenia wymaga więzadło w jego kolanie, co opóźniło debiut Polaka o kilka tygodni. Jednak nawet gdy już wrócił, to sprawy nie poszły do końca po jego myśli.

Śliwka nie ma murowanego miejsca w wyjściowej szóstce Suntory. Nawet częściej jest rezerwowym. Miał występy na miarę swych możliwości jak przeciwko Tokio Great Bears w listopadzie, czy Wolfdogs Nagoya na początku grudnia. Zdobył też Pucharz Cesarza. Jednak zdarzają się i mecze, w których Polak nawet nie podnosi się z ławki, jak choćby dziś (sobota 18 stycznia), gdy Sunbirds ograli 3:0 Voreas Hokkaido bez udziału Śliwki. Jego zespół zajmuje drugie miejsce w tabeli, ustępując Osaka Bluetons.

Kolejny Polak idzie do Turcji. Budują tam potężną ligę

Wygląda jednak na to, że kolejnego sezonu w Japonii nie będzie. Turecki portal "Voleybol Plus" donosi, że nasz reprezentant od rozgrywek 2025/26 będzie reprezentował barwy Halkbanku Ankara. To czołowy zespół Turcji, obecnie trzecia drużyna tabeli tamtejszej ligi.

Ligi, która zaczyna potężnie się wzmacniać. Już w tym sezonie gra tam choćby były gwiazdor Jastrzębskiego Węgla Francuz Jean Patry, a po sezonie do Ziraatu Banksi Ankara przenieść ma się Tomasz Fornal. Śliwka najpewniej pójdzie w ślady kolegi z reprezentacji, choć ponownie ma grać przeciwko niemu, a nie wraz z nim. Czyli tak jak w PlusLidze (Fornal gra w Jastrzębskim Węglu, a Śliwka był zawodnikiem ZAKS-y Kędzierzyn-Koźle).