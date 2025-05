Oto potencjalni rywale Legii w kwalifikacjach do Ligi Europy!

Piłkarze Legii Warszawa w piątkowe popołudnie po niesamowitym spotkaniu wygrali z Pogonią Szczecin 4:3 i zdobyli 21. w historii klubu Puchar Polski. "Choć dla kibiców spoza Warszawy brzmi to jak kiepski żart, a teza wydaje się zaprzeczeniem idei sportu, to weryfikują ją fakty. Z Pucharu Polski Legii i zapewnieniu sobie możliwości walki o europejskie puchary powinien cieszyć się cały kraj!" - pisał Kacper Sosnowski, dziennikarz Sport.pl w spostrzeżeniach z meczu.

REKLAMA

Zobacz wideo W jakim klubie zagra w nowym sezonie Jakub Kiwior? Żelazny: Ten klub już jest dla niego za mały

Oto potencjalni rywale Legii Warszawa w kwalifikacjach Ligi Europy

"Wygrana Legii i wstawienie jej do el. europejskich pucharów to ważna i dobra wiadomość dla polskiej piłki. Chodzi tu głównie o możliwość dalszego budowania pozycji naszej ligi w Europie, a do tego umacniania klubowych rankingów. Te buduje się głównie awansami do właściwych faz europejskich pucharów, w mniejszym stopniu grą w ich eliminacjach" - dodawał Kacper Sosnowski.

Legia Warszawa prawdopodobnie rozpocznie udział w europejskich pucharów od I rundy kwalifikacji Ligi Europy. Nie może tam obawiać się żadnego rywala i będzie zdecydowanym faworytem dwumeczu. Żaden z rywali nie jest w "250" rankingu UEFA. A Legia Warszawa zajmuje w nim 70. miejsce.

Potencjalnymi rywalami drużyny Feio będą: cypryjski Aris Limassol (256. miejsce w rankingu UEFA), szwedzkie Hammarby (264.), bułgarski Levski Sofia (312.), azerski Zira Baku (318.), kosowski KF Llapi 1932 (343.) i kazachski Aktobe Futboł Kłuby (352.).

"Aby ocenić skalę trudności. Legia w pierwszej rundzie będzie rozstawiona (jak w każdej). Jej potencjalnymi rywalami na ten moment są: Puskas Akademia, Aris Limassol, Hammarby, Levski Sofia, Zira, Llapi i Aktobe" - napisał w serwisie X Piotr Klimek.

Legia Warszawa w PKO BP Ekstraklasie wciąż jeszcze ma szansę na zajęcie trzeciego miejsca. Ma bowiem pięć punktów straty do trzeciej Jagiellonii Białystok i trzy to czwartej Pogoni Szczecin.

Zobacz: Oto co Boniek napisał po finale Pucharu Polski. Wbił szpilę Pogoni

Warszawianie w PKO BP Ekstraklasie zagrają w czterech ostatnich kolejkach z: Lechem Poznań, Widzewem Łódź (15 maja, wyjazd), Cracovią (18 maja, wyjazd) i Stalą Mielec (24 maja, dom).

Starcie Legia Warszawa - Lech Poznań zaplanowane jest na niedzielę, 11 maja o godz. 17.30. Zapraszamy Państwa na relację na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.