Legia Warszawa rusza po olimpijczyka z Paryża. "The Athletic" ujawnia

To może być jeden z ciekawszych transferów do polskiej ligi w ostatnich latach. Jak donosi dziennikarz "The Athletic" Larry Henry Jr, na celowniku Legii Warszawa znalazł się Griffin Yow. To amerykański skrzydłowy belgijskiego Westerlo, który swego czasu był gwiazdą tamtejszej kadry do lat 17. Niedawno grał na igrzyskach olimpijskich w Paryżu.

