Media: Wielki transfer do polskiej ligi! Hit nad hity

Aluron CMC Warta Zawiercie przegrał w środę z Bogdanką LUK Lublin 0:3 w pierwszym meczu finałowym PlusLigi (w rywalizacji do trzech zwycięstw). Wicemistrz Polski wystąpił jednak w tym spotkaniu mocno osłabiony brakiem kontuzjowanego atakującego Karola Butryna. Ponadto z problemami zdrowotnymi zmaga się także Aaron Russell, który wchodził na boisko tylko na pojedyncze piłki.

REKLAMA

Zobacz wideo Piąty puchar Polski w rękach Łukasza Kaczmarka. "Ja byłem tą klątwą"

Aluron CMC Warta Zawiercie szykuje transfer medyczny. Na celowniku Georg Grozer!

Kolejne spotkanie finałowe zostanie rozegrane w sobotę w Lublinie. Niewykluczone jednak, że jeszcze przed nim drużyna Michała Winiarskiego wykorzysta możliwość dokonania transferu medycznego w miejsce Butryna.

I to jakiego! Jak informuje na portalu X Jakub Balcerzak nowym atakującym Aluronu Warty CMC Zawiercie na finały PlusLigi mógłby zostać znakomity Niemiec Georg Grozer!

Georga (Gyorgy'ego) Grozera kibicom siatkówki nie trzeba przedstawiać. Wybitny niemiecki atakujący, mimo 40 lat na karku, wciąż gra na najwyższym poziomie. Były gracz m.in. Asseco Resovii Rzeszów, Lokomotiwu Biełgorod czy VfB Friedrichshafen w ostatnim czasie reprezentował barwy tureckiego Arkassporu Izmir. W zakończonym niedawno sezonie poprowadził swój zespół do miejsca w TOP4 ligi tureckiej, sensacyjnie wyrzucając z tego grona Halkbank Ankara, który za dwa tygodnie zagra w Final Four Ligi Mistrzów.

Ponadto Grozer doskonale się zna z Michałem Winiarskim, który trenuje go w reprezentacji Niemiec. Razem obaj panowie w zeszłym roku nie tylko wywalczyli awans na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu, ale też dotarli w nich do ćwierćfinału, gdzie dopiero po tie-breaku przegrali z późniejszymi mistrzami olimpijskimi - Francuzami.

Ewentualne sprowadzenie Georga Grozera mogłoby być gamechangerem w finałach PlusLigi. Jednakże należy pamiętać, że gra Niemca łączyłaby się z posadzeniem na ławce Aarona Russella lub libero Luke'a Perry'ego ze względu na limit obcokrajowców, więc Aluron CMC Warta Zawiercie i tak nie mogłaby wystawić swojej optymalnej szóstki. Grozer nie będzie mógł też wystąpić ze względów proceduralnych w Final Four Ligi Mistrzów, wtedy zawiercianie będą musieli liczyć albo na powrót do zdrowia Karola Butryna, albo na wysoką dyspozycję Kyle'a Ensinga, choćby taką, jak w sobotę przeciwko PGE Projektowi Warszawa, gdy to Amerykanin poprowadził zespół Winiarskiego do odwrócenia losów spotkania i awansu do ligowego finału.