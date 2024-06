Polscy siatkarze pokazali, co ich spotkało. Fatalne obrazki

Po pierwszym tygodniu rywalizacji w Lidze Narodów polscy siatkarze zajmują piąte miejsce w tabeli - Biało-Czerwoni wygrali trzy spotkania, a w jednym musieli uznać wyższość rywali. Nasz zespół może jednak spać spokojnie, gdyż jest pewny udziału w turnieju finałowym, który zostanie rozegrany pod koniec czerwca w Łodzi.

Zobacz wideo Projekt Warszawa z brązowym medalem PlusLigi. Bartłomiej Bołądź: Zdecydowała zagrywka

Liga Narodów. Polscy siatkarze dotarli do Japonii po ponad dobie

W najbliższych dniach Biało-Czerwoni będą rywalizować w Fukoce. Ich grupowymi rywalami będą Bułgarzy, Turcy, Japończycy i Brazylijczycy.

W piątek Polacy wyruszyli w podróż do Japonii i z relacji reprezentantów na Instagramie wynika, że trwała ona... ponad 25 godzin. Wynikało to z przesiadek w Pekinie i Seulu. Nasz zespół nie leciał bezpośrednim lotem z Warszawy do Tokio, który trwałby o połowę krócej.

Jakub Kochanowski na swoim Instagramie przed wejściem na pokład samolotu relacjonował, jak... włącza stoper, aby przeliczyć, ile dokładnie potrwa podróż do momentu wejścia do hotelu. W sobotę opublikował końcowy "rezultat" obliczania. Łącznie droga z Polski do hotelu w Fukoce trwała 25 godzin i 23 minuty.

Z kolei Tomasz Fornal wstawił do sieci zdjęcie, na którym jeden z kolegów z drużyny "padł" na podłogę w japońskim hotelu i prawdopodobnie zasnął "25 godzina meldujemy się w hotelowym pokoju" - napisał przyjmujący Jastrzębskiego Węgla przy zdjęciu.

Polacy nie będą mieli zbyt wiele czasu na regenerację i adaptację do azjatyckiego klimatu. Pierwszy mecz zaplanowano na wtorek 4 czerwca na godzinę 8.30 czasu polskiego. Rywalem Biało-Czerwonych będą Bułgarzy. Relacja na żywo na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.