Stysiak jak Lewandowski! Zobaczcie sami, co zrobiła! "Szalone" [WIDEO]

Reprezentacja Polski siatkarek niemalże bezbłędnie spisuje się w trwającej Lidze Narodów. Jest liderem tabeli z kompletem punktów, a w siedmiu starciach straciła zaledwie jednego seta. Drużyna Stefano Lavariniego spisała się doskonale również w piątkowym starciu z Niemkami, a popis umiejętności pokazała zwłaszcza Magdalena Stysiak.

Co za wyczyn Magdaleny Stysiak. "Jak ty to zrobiłaś"

Nasze siatkarki pokonały rywalki 3:0 (25:23, 25:20, 25:21), a 23-letnia atakująca zdobyła aż 19 pkt. "Były zdecydowanie liderkami Polek" - napisał Paweł Matys ze Sport.pl, doceniając też Martynę Łukasik. Gdy popatrzymy na statystyki zawodniczki Fenerbahce, to miała ona aż 55 proc. skuteczności w ataku, 10 obron oraz jeden blok.

Na początku drugiego seta popisała się czymś jeszcze. Mianowicie przy stanie 7:7, będąca na zagrywce Niemka "pocelowała" jedną z naszych zawodniczek. Po jej przyjęciu wydawało się, że piłka spadnie na parkiet, ale wówczas ekwilibrystyczne zagranie zaprezentowała właśnie Stysiak. Ofiarnie rzuciła się na piłkę i nogą udało jej się ją podbić. Mało tego nasza drużyna zdobyła wtedy punkt, co było ogromną zasługą atakującej.

Bardzo szybko na to zdarzenie zareagowali fani. "Jak ty to zrobiłaś?", "niech Bóg Cię chroni", "umie zrobić przedstawienie", "to było szalone", "cóż to było za zagranie. Doskonałe, aż zwariowaliśmy" - czytamy na portalu X. Jeden z fanów oznaczył za to selekcjonera reprezentacji Polski Michała Probierza, który niedawno wysłał powołania na Euro 2024. Inny za to wspomniał o kapitanie naszej kadry Robercie Lewandowskim.

Nasza drużyna nie ma teraz czasu na odpoczynek, gdyż kolejne spotkanie rozegra w sobotę 1 czerwca, kiedy zmierzy się z USA. Kolejnymi rywalkami będą: Amerykanki, Brazylijki, Dominikanki, Tajki oraz na zakończenie zmagań Chinki.