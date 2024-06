Oto największa broń Realu Madryt. Porażające

- W przeddzień wielkiego finału Ligi Mistrzów pomiędzy Realem Madryt a Borussią Dortmund Londyn nie był jeszcze zdominowany przez kibiców obu zespołów, ale na pewno przez branding europejskiej federacji. Trudno było nie zauważyć, że coś wielkiego w sobotni wieczór odbędzie się w brytyjskiej stolicy. Cztery strefy kibica, turniej piłkarskich legend czy uśmiechający się w okolicach Wembley gigantyczny Jose Mourinho. Londyn jest gotowy na wielki piłkarski spektakl - tak z miejsca wydarzeń pisał dziennikarz Sport.pl Jakub Seweryn.

REKLAMA

Zobacz wideo Probierz zaskoczył wszystkich! "Chcieliśmy zrobić niespodziankę"

Oto największa broń Realu. Porażające

Faworytem spotkania zdaje się Real Madryt. Podopieczni Carlo Ancelottiego wielokrotnie udowadniali, że Liga Mistrzów to ich rozgrywki. Potrafili wychodzić z największych opresji, przegrywać przez większość meczu, by w końcówce odwrócić jego losy.

Dość powiedzieć, że w trwającej edycji elitarnych rozgrywek madrytczycy zdobyli aż dziewięć goli po 75. minucie. Dzięki temu zmieniali wyniki aż siedmiu meczów. To największa broń Realu przed sobotnim finałem. Problem w tym, że Borussia może znaleźć na nią sposób. Podopieczni Edina Terzicia sensacyjnie wdarli się do decydującego spotkania rozgrywek.

Nie byli faworytami półfinału z PSG, ale potrafili pokonać zespół Luisa Enrique. W całym sezonie Ligi Mistrzów są zaś jednym z trzech zespołów - obok Benfiki i Lazio - który nie stracił gola w ostatnim kwadransie.

Czy to wystarczy do sprawienia kolejnej sensacji, pokonania Realu i sięgnięcia po drugi w historii puchar Europy? Odpowiedź na to pytanie poznamy najwcześniej około 23:00. Wówczas, jeśli spotkanie zakończy się w 90 minutach, rozlegnie się gwizdek Slavko Vincicia. Spotkanie jawi się jako starcie dwóch piłkarskich legend - Toni Kroos z Realu zagra ostatni mecz w klubowej karierze, zaś Marco Reus po raz ostatni wybiegnie na boisko w koszulce Borussii Dortmund.

Wszystkie gole Realu Madryt w ostatnim kwadransie w Lidze Mistrzów: