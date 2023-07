Powoli dobiega końca faza grupowa bieżącej edycji Ligi Narodów w siatkówce kobiet. Po 11 rozegranych spotkaniach liderkami tabeli są Amerykanki, a tuż za nimi plasują się reprezentantki Polski, które rozgrywają świetny turniej i przegrały tylko dwa spotkania. O wiele gorzej radzą sobie jednak Serbki. Mistrzynie świata nie wystąpią w finałach.

Finał Ligi Narodów bez Serbek! Sensacja w Suwon

Podczas ostatniego tygodnia zmagań w koreańskim Suwon mistrzynie świata musiały walczyć o poprawę swojej sytuację w tabeli. Serbki fatalnie zaczęły całą imprezę i na początku czerwca przegrały cztery mecze z rzędu - w tym z reprezentacją Polski. Dwa tygodnie później nie było lepiej i zanotowały kolejne dwie porażki. Aby liczyć na awans do turnieju finałowego, musiały dobrze zaprezentować się w Suwon i liczyć na potknięcia rywalek z Japonii

Ostatni turniej fazy grupowej mistrzynie świata na czele z doświadczonymi Tijaną Bosković oraz Mają Ognjenović zaczęły bardzo dobrze. Wygrane z Chinkami i Niemkami dawały nadzieję, że uda się odrobić straty do czołowej ósemki. Niestety Serbki przegrały w sobotę 2:3 z Dominikaną, a ponadto Japonia wygrała z Tajlandią. Tym samym siatkarki z Bałkanów straciły szanse na awans do turnieju finałowego w Arlington. To największa sensacja bieżącej edycji!

Rywalizacja o medale Ligi Narodów rozpocznie się 12 lipca w Stanach Zjednoczonych. Oprócz reprezentacji gospodarzy w turnieju wystąpią: Polska, Turcja, Chiny, Japonia, Brazylia, Niemcy oraz Włochy. Finał imprezy odbędzie się 16 lipca.