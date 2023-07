Francuzi patrzyli z niedowierzaniem na to, co robi Polak. Poszedł na całość [WIDEO]

Pierwszy raz o Marcinie Banocie, znanym w internecie jak BNT, głośno zrobiło się w 2019 roku. Wówczas polski wspinacz bez żadnych zabezpieczeń wszedł po oknach na sam szczyt hotelu Marriott w Warszawie. Film z całej akcji na YouTube ma w tej chwili 4,3 miliona wyświetleń.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski: Ciężko coś powiedzieć, bo to jest niewiarygodne

Marcin Banot zrobił to ponownie. Po trzech latach wrócił na Montparnasse

Na Montparnasse Banot pierwszy raz wspiął się w 2020 roku. Wówczas zajęło mu to godzinę i 12 minut, po czym został zatrzymany przez francuską policję. Jak widać, tamto zdobycie wieżowca nie dało mu satysfakcji i teraz, trzy lata od tamtych wydarzeń, jeszcze raz podjął się wejścia na jeden z najwyższych budynków we Francji. W mediach społecznościowych 30 czerwca masowo zaczęły pojawiać się nagrania przechodniów, obserwujących wspinającego się po budynku Polaka.

Świętochłowiczanin nagrania ze wszystkich swoich dokonań publikuje w internecie. Na Instagramie śledzi go ponad 150 tysięcy osób. Podczas całej wspinaczki na jego koncie publikowane były relacje z postępów. - Myślałem o tym od czterech lat - napisał na jednej z nich Banot. 35-latek zapowiedział, że niedługo na jego kanale YouTube pojawi się materiał ze wczorajszego osiągnięcia. W odróżnieniu od poprzedniego podejścia do Montparnasse tym razem Polak zdołał wejść na szczyt budynku.

Rosja grzmi po aresztowaniu szpiega. "Dziwne oskarżenia"

Montparnasse to 59-piętrowy wieżowiec w Paryżu. Budowla powstała w latach 1969-1972, a do 2009 roku ze swoimi 210 metrami był to najwyższy budynek w stolicy Francji. Wtedy właśnie musiał ustąpić Tour First, którego wysokość to aż 230 metrów.

Polak może zadebiutować z Bayernem. Bundesliga ogłosiła terminarz

Więcej podobnych treści przeczytasz na stronie Gazeta.pl

Banot poza Montparnasse czy wieżą Eiffla w swoim wspinaczkowym CV ma także takie budynki jak wieżowiec Tour Total w Paryżu (190 m), biurowiec Frankfurter Buro Center we Frankfurcie nad Menem (142 m), czy stary, radziecki radar "Oko Moskwy", znajdujący się w Czarnobylu (150 m).